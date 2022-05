‘Celebro que se haya acatado fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura’

Rosatti será presidente d ela Corte y del Consejo de la Magistratura. Foto: Irma Montiel.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, celebró este martes que «se haya acatado» el fallo del máximo tribunal sobre la presidencia del Congreso de la Magistratura, que lo puso al frente de ese organismo, y cuestionó a los sectores que proponen una reforma de la Constitución nacional.

«Más allá de los debates, que desde el punto de vista jurídico está saldado, celebro que se haya acatado el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, cuando muchas voces agoreras decían que no se iba a acatar», dijo Rosatti al hablar en el ciclo «Democracia y Desarrollo» que organiza el diario Clarín y se desarrolla en el museo Malba de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el presidente del máximo tribunal afirmó que «hay que acatar los fallos de la Corte porque es la última instancia y es en la que confía la gente, que sus derechos van a estar protegidos» y señaló que «esto también sirve para equilibrar a los tres poderes».

«Yo quiero un Poder Judicial fuerte, también un Legislativo y un Ejecutivo fuerte. Un Estado fuerte que no significa que sea grande. Si el Estado, los poderes y la sociedad son fuertes, estamos por buen camino», aseveró.

Sobre una eventual reforma a la Constitución nacional, indicó que «existe una costumbre argentina de reformar lo que no se ha logrado cumplir de la Constitución. Es decir, no tengo la capacidad de cumplir la Constitución, entonces lo reformo para después seguramente tampoco cumplirlo».

En tanto recordó su participación en la reforma de la Constitución nacional de 1994 al afirmar que «fue la mas democrática y participativa y por eso es que tiene tanta vigencia».

En la ronda de preguntas, Rosatti consideró que «la Constitución no ve como antónimos al Estado y al mercado» y sostuvo que «la falta de calidad institucional repercute en la falta de calidad de vida».

«Acá hay una costumbre de castigar a quien progresa y es absurdo porque no hay nada para distribuir si previamente no se acumuló», expresó.

En ese sentido, manifestó que «la lógica de la Constitución dice que hasta ahora no hay mejor sistema de acumulación que el capitalista y no hay mejor redistribuidor que el Estado cuando funciona bien, porque el mercado no redistribuye equitativamente por sí mismo».

«Los dirigentes tienen que entender que hay límites y es la Constitución, todos debemos estar por debajo de la Constitución», sostuvo el magistrado y dijo que «nuestro gran desafío es vincular la calidad institucional con la calidad de vida».

Por otra parte, Rosatti explicó que «la justicia está para decir si una ley que cambió es inconstitucional porque, por ejemplo, cuando se generan unas expectativas para una inversión, hay que respetar esas expectativas y los sacrificios».

En ese sentido, remarcó «la importancia de la justicia como un estabilizador donde se respeta los principios».