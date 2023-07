Cena en Olivos: «Hay una mano negra interesada en que no se cierre»

El viernes pasado, Fabiola Yáñez cumplió 42 años. Los festejos quedaron relegados para el ámbito privado y ni siquiera hubo salutaciones de su pareja, el presidente Alberto Fernández, vía redes sociales. Es que un hecho como el que cualquier otro dirigente podría utilizar para mostrar una pequeñísima parte de su vida privada con el objetivo de empatizar con sus seguidores, en el caso del mandatario el efecto podría ser el contrario.

Justamente porque tres años antes el cumpleaños 39 de la primera dama marcó a fuego la gestión presidencial. Las fotos y videos del festejo en plena vigencia de las medidas restrictivas por la pandemia se filtraron cerca de un año después y aún hoy el presidente está imputado.

A tres años del “Olivosgate”, el Presidente aguarda el sobreseimiento definitivo

La imputación nació en Comodoro Py de la mano del fiscal Ramiro González y el juez federal Sebastián Casanello, pero al poco tiempo pasó a la Justicia Federal de San Isidro, con la intervención del fiscal Federico Domínguez y el juez Lino Mirabelli. Ahí comenzaron a recopilarse pruebas, declaraciones y pedidos de informes, que terminaron con un acuerdo de reparación integral firmado entre la defensa del presidente y la primera dama, encabezada por el abogado Juan Pablo Fioribello, y el fiscal.

Tiempo después homologó el magistrado y se ejecutó la donación de 3 millones de pesos para reparar el daño del presidente y la primera dama en el marco de la causa por infringir el artículo 205 del Código Penal. Dichos fondos fueron depositados en una cuenta del Instituto Malbrán, tal como se había acordado. Pero el sobreseimiento definitivo nunca llegó, tal como mencionó PERFIL en artículos anteriores.

Así las cosas, el presidente sigue imputado a la espera de que la Corte Suprema de Justicia revise si hace o no lugar a una pretención de convertirse en querellante de los padres de Solange Musse, que durante 2020 no pudieron despedir a su hija fallecida de cáncer a causa de las restricciones sanitarias.

Habla el abogado Fioribelli: «Hay una mano negra»

Fioribello, defensor del presidente, sospecha de que la traba procesal podría haber sido resulta por el juez Mirabelli antes de que el pedido llegue a la Corte. En declaraciones a PERFIL, dijo que hay «una mano negra» que busca dilatar la resolución de la causa y que el presidente «está plenamente confiado en que va a salir» el sobreseimiento.

La cena en la quinta de Olivos ocurrió el 14 de julio de 2020.

– ¿Por qué se demoró tanto el sobreseimiento?

– En este caso pareciera que hay una mano negra que impide que la causa se cierre definitivamente. Nosotros empezamos a rubricar en su momento el acuerdo con el fiscal Domínguez, que fue duro para negociar, y después homologó el juez. El monto acordado fue más de 20 veces superior al de cualquier ciudadano común, y los fondos fueron transferidos. En cualquier proceso normal esto deviene en sobreseimiento, y ha pasado en todos los procesos similares en la Justicia de San Isidro.

– ¿Y entonces? ¿Quién es la ‘mano negra’ que lo mantiene frenado?

– No sé donde está esa mano, pero siendo una causa sensible como fue esta, es llamativo que en un año electoral se frenen los plazos. No queda ninguna medida procesal pendiente como para que se siga dilatando. Pero acá hay alguien interesado en que esto no se termine de cerrar.

– ¿Qué espera de la Corte Suprema?

– No creo que interceda en el caso porque el proceso que tuvimos fue claro y transparente. Jurídicamente no veo que quieran revertirlo porque es una causa que no tiene el más mínimo inconveniente desde el punto de vista procesal, fue resuelta igual que otras causas de ciudadanos comunes que han infringido las normas en su momento. Y la mano negra escapa a mi imaginación. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.

– ¿No ve riesgos de que el acuerdo se caiga a pesar de su ejecución?

– Bajo ningún punto de vista. No hay nadie que pueda lograrlo porque está cerrado, homologado. El sobreseimiento se va a materializar en breve porque acá no hubo tratamientos especiales ni a medida. Todo fue tratado conforme a Derecho.

Fioribello: «El presidente está plenamente confiado»

El abogado de la familia presidencial ha representado en otras causas a Yáñez y a Tani Fernández, hijo del mandatario.

Cuando se desató el caso de la Cena en Olivos fue señalado por haber trabajado como jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la ciudad, durante la primera gestión de Mauricio Macri como jefe de Gabinete. Pero también fue asesor técnico y secretario en la Secretaría de Investigaciones Judiciales del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense a fines de los 90′, cuando el ministro era León Arslanián, y director General del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires hasta el 2009, durante las gestiones de Felipe Solá y Daniel Scioli.

«No soy un abogado militante, soy un técnico», insiste.

Alberto Fernández. La Cena en Olivos fue el inicio de su declive político.

Bajo ese precepto no tiene problemas en que se sepa que también es abogado del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y su familia. Lo representa en causas familiares y en las últimas semanas, cuando se desataron las protestas sociales contra la reforma constitucional impulsada por el radical en la provincia, lo asesoró en materia de seguridad, principalmente cuando el mandatario sintió amenazada la seguridad de su vivienda.

Sin embargo, hoy está concentrado en que salga el sobreseimiento del presidente.

– ¿Ha hablado últimamente del tema con Alberto Fernández?

– No últimamente, pero conozco su postura. Está plenamente confiado en que es una resolución que va a demorar, pero va a tener que salir. Él es un hombre de Derecho y sabe cómo son las cosas. Acá no se levantó ningún teléfono, yo no soy un operador político. Son causas que después de que pasen las elecciones se cerrarán como corresponde, porque ya hubo tres rechazos a los pedidos de querellantes y el juez tranquilamente pudo dictar el sobreseimiento.

– ¿Entonces parte de la responsabilidad la tiene Mirabelli?

– No lo puedo responder yo. Pero en su momento él podría haber firmado el sobreseimiento definitivo antes de que esto se eleve a la Corte y se dilate mágicamente, como intentando sembrar un poco de dudas sobre el final de la causa. Esperaremos porque esto se trabajó de manera correcta.



