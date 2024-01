«Censura», gritos y chicanas: así fue la escandalosa jornada de las comisiones en Diputados

La primera jornada de trabajo de las comisiones en Diputados que evaluarán la ley ómnibus de Javier Milei culminó con un clima de máxima tensión. Las acusaciones cruzadas, los gritos y las chicanas predominaron en especial en la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, una de las áreas en disputa con el principal espacio de la oposición.

Este jueves, el presidente de la cámara baja, Martín Menem, habilitó la reunión para terminar de cerrar la conformación de las cuatro comisiones que revisarán la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos«, la ambiciosa propuesta de reforma del estado del gobierno nacional que prevé privatizaciones, derogación de leyes de protección ambiental, restricciones al derecho a la protesta y un radical cambio en el sistema electoral, entre otras medidas.

A tal fin, los legisladores se reunieron para elegir autoridades y dar inicio al debate parlamentario, un proceso que no fue ajeno a la polémica en línea con la denuncia de Unión por la Patria respecto a la «censura» del oficialismo (y sus flamantes aliados) en el marco del armado de las comisiones para dar inicio al debate sobre el proyecto de ley de Milei de 664 puntos (DNU incluido).

Gritos y denuncias por la comisión de Presupuesto

«Recién sucedió que finalizaron una comisión antes de iniciarla, que censuraron a todos los diputados de Unión por la Patria, apuntó la diputada Paula Penacca, con referencia a la repartición de lugares en la comisión de Presupuesto, que, junto con Asuntos Constitucionales, son claves de cara a la revisión de la ley ómnibus y son donde el principal espacio opositor tiene más presencia.

«No nos dieron la palabra que llevaron a cabo una votación que, como mínimo, es poco clara, después de haber cometido irregularidades y situaciones que nos dan para pensar cuáles fueron efectivamente las elección de las autoridades en la comisión de Presupuesto recientemente», continuó.

«Si no tienen nada que ocultar por qué no lo vuelven a someter a votación en vez de censurar la palabra e irse como ratas cuando los barcos se hunden… oféndanse… la peor ofensa es falta a las instituciones, a la división de poderes y al funcionamiento de la democracia», dijo, y cerró: «No se roben y no usurpen las autoridades de esta comisión».

Germán Martínez criticó al oficialismo y sus aliados.

Esa misma línea sostuvo el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, quien cuestionó la el reparto de los lugares en las comisiones, advirtiendo la falta de proporcionalidad. «Empezaron a constituir las comisiones informalmente con los otros bloques sin nosotros», denunció Martínez.

«Ayer, formalmente a las 11 nos llegó el pedido para integrar las comisiones. No respetaron el (sistema) D’Hont para su composición y se sientan acá como si no pasara nada. No quiero que la arbitrariedad que está rondando en la Casa Rosada llegue a la Cámara de Diputados«, cerró el diputado opositor, chicana de por medio.

La queja de UxP, en tanto, quedó plasmada al evitar nombrar quién ocupará la vicepresidencia primera de la comisión de Presupuesto. Con énfasis en la falta de aplicación del sistema proporcional para la conformación de las comisiones, algo que también había sido refrendado por Cristian Ritondo, del PRO. Martín Menem, en tanto, había cambiado de parecer en la previa a la reunión de trabajo, provocando las críticas de UxP, que se veía favorecido por la aplicación de ese sistema a diferencia de basarse en agrupaciones ad hoc.

José Luis Espert, de Avanza Libertad, presidente de la comisión de Presupuesto.

«Nosotros la última vez que nos vimos con quienes estamos acá fue en la sesión preparatoria el 7 de diciembre y en esa sesión el Cuerpo votó un criterio de conformación de las comisiones a partir de la aplicación del sistema proporcional D’Hondt de los bloques», explicó Martínez.

Además, el legislador denunció que La Libertad Avanza dilató el pedido de organizar con tiempo las comisiones, previendo las sesiones extraordinarias después del traspaso de mando. «Nos respondían que teníamos que esperar la convocatoria a extraordinarias que no conocían el contenido del DNU ni las leyes que iban a ser ingresadas», se quejó.

En lo que fue otro momento de tensión de la jornada, el diputado Christian Castillo (FIT – Buenos Aires) fustigó a Espert por su polémico pedido de «cárcel o bala» para Myriam Bergman y Nicolás Del Caño. También criticó la conformación de las comisión y al presidente elegido. «Tiene un monobloque y no le corresponde una presidencia», señaló, respecto al partido Avanza Libertad. Espert, por su parte, le cerró el micrófono y resaltó que no era su momento para hablar. «Siga expresándose como quiera», dijo.

Las otras comisiones

En la reunión constitutiva también quedó sellada la comisión de Relaciones Exteriores, que quedó a cargo de Fernando Iglesias, del PRO, quien fue categórico respecto al giro del gobierno en política exterior a través de dos ejes: la incorporación de Argentina a la OCDE y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Pero el mal clima retornó cuando nombraron a María Eugenia Vidal, del PRO, como vicepresidenta de Asuntos Constitucionales. «En la condición de primera minoría que tenemos en esta Cámara, y tras haber cedido la presidencia a LLA en las comisiones de gestión, nosotros creemos que nos merecemos la vicepresidencia en esta comisión», apuntó Martínez.

Por último, en Legislación General el cordobés Gabriel Bornoroni fue elegido como presidente por parte d de LLA, y será secundado por la radical Carla Carrizo.

La comisión de Relaciones Exteriores está presidida por Fernando Iglesias, del PRO.

El cierre de la jornada

En medio de los gritos y la denuncias de «ilegalidad» del proceso por parte de la oposición, fue Alberto Benegas Lynch, el diputado cercano a Milei y que oficia de secretario de la comisión, quien se quejó por las intervenciones de kirchnerismo y la izquierda. «Me parece impresentable lo que estoy viendo, insólito. Tengan empatía, los diputados que están acá tienen la vida hecha y hay gente comiendo de la basura en la avenida Entre Ríos», sostuvo.

Por su parte, Silvia Lospennato, del PRO, defendió la «legalidad» de la votación» y criticó a otros sectores de la oposición. «Levantamos la mano mientras ellos gritaban. Esto es absolutamente legal. Votamos todos menos el Frente de Todos y la izquierda. El resto estuvieron todos de acuerdo», apuntó.

