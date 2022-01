Centro de Patrones: inédito, uno de los candidatos propone un mandato y una sola reelección

El 5 de enero pasado comenzaron las elecciones de largo aliento -porque terminarán el 15 de febrero- del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo en las que se enfrentan tres listas; toda una rareza en el sindicalismo que se caracteriza por proscribir listas opositoras. En este caso compiten la oficialista que es la lista Celeste que lleva al actual secretario general, Julio Insfrán, a la cabeza. Lamentablemente Insfrán no pudo evitar la fuga de su segundo, Mariano Moreno, quien armó la lista Naranja y finalmente la lista Azul 10 de Noviembre con Gustavo Santa Cruz como candidato a secretario general. El final está abierto.

Hay 2.720 afiliados habilitados a votar en las 10 seccionales que existen en distintos puntos del país. La actividad alcanza a todos los que pilotean embarcaciones en mares argentinos, ya sea en la pesca o en los sectores arenero o petrolero como en las lanchas colectivo de nuestro Delta, entre otros rubros.

Insfrán conduce el gremio desde hace dos gestiones y va por su segunda reelección, tiene el mandato vencido desde octubre debido a que no se pudieron realizar antes las elecciones por el efecto de la pandemia.

En este caso Mundo Gremial entrevistó a Gustavo Santa Cruz quien trazó sus propuestas de conducción del gremio. Tiene 51 años y se desempeña en el sector arenero desde hace 26 años; desde 2005 es oficial fluvial y trabaja en el puerto de Buenos Aires, aunque es de Colón. También por la lista 10 de noviembre se había presentado por primera vez a competir por el gremio en la elección de 2017 que lo llevó en la lista como secretario de Interior.

¿Qué propuestas tenés para captar el voto del afiliado?

Algunas son de raíz, como es cambiar el Estatuto Social del sindicato. Por un lado, queremos que el secretario general pueda ganar su cargo en una elección y revalidarlo en una segunda; pero luego a su casa; nada de reelecciones eternas. En ese sentido somos la agrupación que más gente joven nuclea: solo tres tenemos más de 50 años. Te digo esto porque otra de las modificaciones es que los siete integrantes de la Comisión Directiva no puedan tener más de 55 años; en mi caso tengo 51 por lo que no voy a poder aspirar a la reelección. Lo otro que queremos incluir en el Estatuto es que cualquiera que aspire a tener un cargo sindical tenga mínimo 10 años de aportes.

¿Por qué nace esta oposición?

Siempre decimos que en algún momento fuimos oficialistas porque los hemos votado. Actualmente la gente está enojada por el tema de la obra social; las prestaciones son muy malas. Después tenés que todos los convenios desde 2017 fueron todos a la baja. Y otra grave también: a la gente de la Pesca ya no le representa más el gremio en la parte sindical porque la conducción actual dejó de ocuparse de ellos por lo que se perdió la personería gremial y ya no los representa ante las paritarias. Ahora todos nuestros afiliados, que eran unos 400, se fueron a la Asociación de Pesca que conduce Jorge Frías.

¿Recuperarlos será una prioridad?

No. La prioridad será contener a los que están y darles mejores servicios.

Mencionaste que los convenios fueron a la baja, ¿podrías ampliar?

Sí. Primero te cuento que los convenios son de 1970 y que todo el tema tecnológico los ha pasado por arriba. En ese sentido hay un montón de capacitaciones que no están contempladas para que un afiliado realice para dar un mejor trabajo. Tanto oficiales areneros, petroleros como en lanchas hay un mejor control desde Prefectura respecto a los oficiales y que cursos han realizado. Por supuesto hay que determinar quién los paga. Te decía que los convenios en estos últimos años fueron a la baja porque desde 2017 venimos perdiendo a razón de 5 puntos de poder adquisitivo por año. Tanto Insfrán como su adjunto Moreno ponen como norma de ajuste el salario. Finalmente, estas modificaciones a los convenios que proponemos hacer queremos que las hagan gente idónea: yo sé de areneros, pero no de pesca. Por eso vamos a armar dentro del gremio secciones para que se integren por sector y consigan el mejor convenio.

También hablaste de problemas con la obra social. ¿Qué proponen?

Desde el 2017 proponemos que sea trabajada por profesionales y no sindicalistas. Nosotros no queremos que el secretario general sea el presidente de la obra social y a raíz de eso, y como pasa con Insfrán y Moreno, cobran dos sueldos. Nosotros queremos que el secretario general cobre su sueldo de secretario general, pero que la obra social la manejen dos médicos auditores junto a una Comisión Directiva integrada pura y exclusivamente por jubilados. Y te agrego otro tema: hoy por hoy el secretario general determina el porcentaje que paga cada jubilado a la obra social; nosotros queremos que se fije en un 3% por Estatuto y que sea lo mismo para todos. Esto te lo cuento porque un empleado del gremio llamado Ernesto Campos cobraba 75.000 pesos y le querían hacer pagar 26.000 por mes a la obra social y terminó yéndose y haciéndole un juicio al sindicato. Por eso lo que aporte cada jubilado debe estar normado por Estatuto y no por la voluntad de un dirigente.

Turismo es otra pata que impacta en el afiliado, ¿cómo está ese tema?

Hay tres hoteles construidos en Mar del Plata, Tanti y Buenos Aires. Y hay uno en mi ciudad Colón que hace 7 años que no se le pone un solo ladrillo. Y el arquitecto es un sobrino de Insfrán. Nosotros queremos terminarlo de una buena vez. Y hablando de las delegaciones nosotros vamos a proponer que sean manejadas y elegidas por gente de ese territorio y no que sean elegidas a dedo por el secretario general desde Buenos Aires.

Esto de realizar las elecciones con este período de tiempo tan largo es proclive a que sean adulteradas las urnas: ¿cómo manejan el tema seguridad?

Recién este viernes se instalarán cámaras las 24 horas en las 10 seccionales así podemos monitorear online. Y eso se logró porque el oficialismo perdió la Junta Electoral contra nosotros y pudimos incluir esta norma de seguridad. En 2017 habíamos perdido la Junta y no nos permitieron tener esta posibilidad de control.