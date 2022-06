cereales, crisis alimentaria e integración de nuevos socios

El segundo día de la XIV Cumbre de los Brics, que se desarrolla de manera virtual, centró su agenda en el suministro de cereales, cuyo flujo normal se encuentra interrumpido en el marco de la invasión rusa a Ucrania, las críticas a las políticas estadounidenses y la posible integración de nuevos socios.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Occidente está creando artificialmente una atmósfera de «histeria» en torno a las exportaciones de trigo desde Ucrania y aseguró que su país no las está bloqueando, informó la agencia Tass.

El mandatario ruso acusó a Ucrania de poner obstáculos a un acuerdo para la exportación del trigo y subrayó que Moscú «tiene un acuerdo con la ONU, pero Kiev no se muestra dispuesto» a sumarse.

Ucrania dice que el bloqueo de Rusia de sus puertos del mar Negro le impide exportar 22 millones de toneladas de granos y que esto empeora una crisis alimentaria global a la que contribuye el aumento de los precios de los insumos agrícolas por la guerra.

Por su parte, Putin insisitió en que su país «está listo para asegurar el libre paso de los buques que transportan el trigo» y para «respetar sus obligaciones con las provisiones de energía y fertilizantes», tras asegurar que la inflación de los países occidentales es el resultado de «políticas económicas temerarias» de sus Gobiernos, según cita la agencia de noticias Ansa.

A su vez, señaló que Rusia espera obtener este año una buena cosecha de cereales, y el país podría suministrar a los mercados mundiales hasta 50 millones de toneladas de granos.

«La cosecha que esperamos debe ser buena. Si Dios quiere, obtendremos un buen resultado. Frente a los 37 millones de toneladas que este año suministramos al mercado mundial, lo más probable es que podamos enviar a los mercados mundiales 50 millones de toneladas», insistió.

El mandatario subrayó que Moscú continuará brindando ayuda humanitaria a muchos países necesitados, en particular, a Cuba, Líbano, Tayikistán, Kirguistán, Sudán y otros.

En tanto, el presidente chino, Xi Jinping, volvió a atacar las políticas estadounidenses, al subrayar que China se opone al proteccionismo militar «autoinfligido» y a los «pequeños círculos», que no hacen otra cosa que «aislarse, limitar a los otros y hacerse mal a sí mismos».

Así lo señaló el líder chino durante el Diálogo de alto nivel sobre el desarrollo Global realizado en el marco de cumbre del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más otros potenciales adherentes al grupo, entre los que se encuentra Argentina.

President Xi Jinping said Friday that China will take pragmatic steps to give continued support to the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development #BRICS2022 https://t.co/nGgeRU6Sfs pic.twitter.com/t4lk88IwbK

— China Xinhua News (@XHNews) June 24, 2022