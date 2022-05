Cerruti destacó los ‘muy buenos’ acuerdos paritarios que lograron varios gremios

/Foto Gustavo Amarelle

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti destacó los acuerdos alcanzados por los gremios bancarios, de sanidad y gastronómicos en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Cerruti calificó a los acuerdos paritarios alcanzados como «muy buenos» y dijo que estos entendimientos «permiten tener confianza en que los salarios no va a perder frente a la inflación».

Además, Cerruti, confirmó que el presidente Alberto Fernández realizará la semana próxima un viaje a España y Alemania, donde «se va a encontrar con jefes de Estado y empresarios».

«Será un viaje para continuar con la inserción de la Argentina en el mundo, donde mantendrá conversaciones sobre la situación internacional, conseguir inversiones y seguir con la agenda de crecimiento», dijo la vocera, quien negó cambios en la conducción del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán.

Cerruti destacó que «las relaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires son inmejorables» y dijo que esas relaciones «no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas y mucho menos por opiniones dadas en una radio».

Cerruti remarcó «la particular relación del presidente Alberto Fernández con el gobernador Axel Kicillof» y reafirmó que la provincia de Buenos Aires «tiene un respaldo particular».

«Las relaciones institucionales no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas publicadas en los medios y mucho menos por opiniones dadas en una radio. Las relaciones entre el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires son inmejorables, como siempre», agregó Cerrutti.

La funcionaria respondió de esa manera cuando fue consultada sobre críticas al Gobierno nacional -y en especial a la conducción del Ministerio de Economía- realizadas en declaraciones a través de los medios de comunicación por parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

Para la portavoz presidencial, existe una «particular relación del Presidente (Alberto Fernández) y el gobernador (Axel) Kicillof», que tiene «todo el apoyo».

«La provincia Buenos Aires es grande, compleja y en el conurbano se asienta una gran parte de los habitantes de la Argentina y por eso necesita y tiene un particular respaldo», agregó.

En tanto, ante una consulta sobre una publicación esta semana en Twitter de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Cerruti respondió: «No vamos a entrar en ningún debate. No vamos a debatir la Constitución. La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones, me parece que están sobreinterpretando algunas cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo».

La consulta iba dirigida a una publicación de esta semana de la vicepresidenta, en la que dio cuenta de su reunión con Pilar del Río, esposa del Premio Nobel de Literatura José Saramago.

Sobre el primer encuentro que mantuvo en 2003 con la periodista, Cristina recordó que «faltaban unos días para el balotaje y la discusión durante toda la noche fue como íbamos a hacer para legitimarnos si el otro candidato renunciaba y no había segunda vuelta, algo que finalmente ocurrió. La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando, porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión».

Por otro lado, ante una consulta, Cerruti indicó que «nunca» estuvo prevista la participación de Alberto Fernández en la reunión de gabinete del miércoles, que encabezó el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

«Nunca formó parte de las reuniones del gabinete. No se ausentó. Son reuniones del jefe de Gabinete. Nunca estuvo previsto que asista el Presidente. Son reuniones del jefe de Gabinete y lo vamos a hacer cada 15 días», apuntó.