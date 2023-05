Cerruti se quejó de una columna de Perfil y acusó a la prensa de «machista y misógina»

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, repudió la publicación de «notas de prensa machistas y misóginas» que surgen, en «vísperas del cierre de listas» para las elecciones de octubre próximo. En ese punto, mencionó el caso de las descalificaciones hacia la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y una nota en la que se habla de un episodio que ella habría protagonizado en Brasil.

“Estamos en vísperas de un cierre de listas, y ustedes saben que estos son los momentos con más virulencia de la política, y de la relación entre la política y el periodismo”, comenzó diciendo Cerruti, que al comienzo de la conferencia se tomó unos minutos para expresar la situación.

En el artículo en cuestión, publicado en PERFIL, el periodista Roberto García relató lo ocurrido durante una reunión de trabajo que tuvo lugar en Brasilia con los equipos de Alberto Fernández y Lula Da Silva, cuando fue quitada de la lista de participantes.

«La portavoz igual se metió en la reunión de trabajo y, como no disponía de un lugar, se acomodó furiosa en la segunda fila de los traductores, sin pedir permiso ni autorización. Como ya nadie quería complicarse en discusiones, la dejaron permanecer con su vestido bermellón», escribió García.

Ante esto, Cerruti manifestó: “Han comenzado a aparecer una serie de notas de prensa absolutamente machistas y misóginas, agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que participamos del debate político. Notas que en la mayoría de los casos, como en el caso de Victoria Tolosa Paz o en mi caso, están hechas por periodistas de la década de los ‘90 que ejercen todavía, en el día de hoy, un periodismo que creíamos que ya no se ejercía más y que tiene que ver con la descalificación permanente y con la violencia misógina y machista contra las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que debatimos política”.

La ex diputada cuestionó en ese sentido que se hablara de su participación en ese encuentro y que se mencionara cómo estaba vestida. “He tenido que explicar, cosa que no voy a hacer porque sea lo que no voy a hacer es dar explicaciones frente a la violencia sino sencillamente denunciarla, por qué en una reunión de cuatro horas, muy importantes entre el gobierno argentino y el gobierno de Brasil, donde había 14 varones de traje negro, yo tengo que explicar por qué estaba yo de traje rojo y explicar que no estaba de traje rojo para seducir al presidente de Brasil, sino porque me encanta el rojo y como ustedes ven es un traje precioso”.

“Hemos dado una pelea muy larga durante todos estos años para poder ejercer en libertad nuestra vocación por la política, y su relación con el periodismo sigue estando llena de violencia machista”, remarcó.

«Queremos las mujeres que ejercemos la política volver a decir que queremos ejercerla en libertad, que no podemos ser tratadas de la manera en que sucede habitualmente dentro de los ámbitos políticos y en el periodismo. Que no estamos disputando en el poder a nadie, que no tengan miedo, que no estamos disputándoles el poder a los varones», sostuvo Cerruti. Y agregó: «Las mujeres creemos que podemos ejercer el poder de una manera diferente», agregó la funcionaria.