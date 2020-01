CFK recibió al expresidente Duhalde y trabajan para presentar 3 temas al Congreso – NCN

La vicepresidente de la nación y presidente del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió nuevamente con el expresidente Eduardo Duhalde. El encuentro se realizó este viernes 24/01 a las 11.30 horas y ambos se encuentran trabajando en 3 temas claves que posteriormente presentarán en el Congreso para convertirlos en Ley.

Aunque desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner prefirieron mantener el encuentro en total hermetismo, fue el mismo expresidente Eduardo Duhalde el que contó que hoy 24/01 se reunió con la vicepresidente y presidente del Senado nacional, CFK.

Ya ambos se reunieron anteriormente y se filtró el encuentro hace pocos días. Sobre esa reunión, Duhalde dejó claro que tendrá participación en el Gobierno albertista pero «desde afuera», aclarando que no busca ocupar ningún cargo político.

Ahora, Eduardo Duhalde aclaró que, en principio, se comunica constantemente con Alberto Fernández, y que además, el Presidente de la nación le dio «el ok» sobre los temas que propuso y aborda con Cristina Fernández en las reuniones, hasta el momento 2 encuentros.

«Lo que hablamos está relacionado con temas, que después tienen que ir vinculados con el parlamento, ya yo lo hablé con Alberto y está todo ok», detalló Duhalde.

Asimismo, dijo que en la reunión de hoy, que se realizó a las 11.30 horas, le entregó a la presidente del Senado «unos trabajos que le prometí, que en estos momentos no puedo adelantar mucho, pero son trabajos para traer buenas noticias en pocos días».

Según trascendió, en principio Duhalde y CFK trabajan en 3 temas que terminarán en el parlamento, y que están dirigidos en aliviar el bolsillo de la gente, beneficiar a los trabajadores y a las pequeñas empresas nacionales.

«Tenemos que solucionar temas acuciantes. Hay precios escandalosos de los productos de primera necesidad y hay que solucionarlo con otras formas, no precios cuidados, no, no creo en la ley de góndolas, no creo porque las grandes empresas siempre buscan eludir esas medidas», sentenció el expresidente.

En ese marco, dijo que lo que elaboró y presentó a CFK en la reunión son modelos «más modernos que pondrán a los pequeños empresarios en otra posición y que puedan competir con las grandes marcas».

Y agregó: «La verdad es que estoy trabajando en estas cosas, 2 o 3 temas más y vamos a tener buenas noticias en pocos días», sentenció.