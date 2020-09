CGT: El Consejo Directivo hará un análisis virtual de la situación económica y social

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) hallaron a un peón de campo que llevaba más de 20 años trabajando en situación de esclavitud.

Se trata de Oscar Gamboa, un trabajador tambero de 32 años que se desempeñaba bajo situaciones de extrema explotación laboral en un campo de la localidad de Rufino, en Santa Fe. El dueño del establecimiento se llama Fernando Rossi.

El peón trabajaba desde los 12 años y sobrevivía bajo condiciones infrahumanas, con signos de desnutrición. Se conoció que su padre también trabajó en esa finca hasta que falleció y tampoco se encontraba registrado ni tenía días de desando ni vacaciones. Gamboa fue trasladado a un hotel de la localidad de Venado Tuerto donde es asistido actualmente por las autoridades provinciales.

“Tres meses lo atendieron y le decían que no era nada, pero cuando lo llevaron a Rosario le dijeron que ya era tarde y se murió de cáncer. Andaba con esa bolsita porque no podía orinar y trabajaba igual. Yo quiero que se haga justicia por mi papá”, afirmó el trabajador que sobrevivía desde hace dos décadas en el campo de Fernando Rossi.

En tanto, el delegado de la seccional sur de Uatre, Juan Flaherty, señaló que “se le había hecho firmar un contrato abusivo ya que el trabajador es analfabeto, por ejemplo le descontaban gastos de energía y gastos bancarios, pérdida de animales”.

“Sí, yo firmé eso que él dice, pero yo no sé leer ni escribir, apenas escribo algo. Yo firmé y eso es lo que me caga. Pero no sé bien qué era porque ya le digo, no sé leer”, explicó el trabajador.

Por su parte, el secretario general de la UATRE, Ramón Ayala, remarcó en su cuenta de Twitter que “La UATRE no abandona la lucha por la dignificación de los trabajadores rurales de todo el país” y felicitó a los trabajadores de Venado Tuerto que se desempeñaron en el caso.