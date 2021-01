CHACO – Avanza el proyecto de creación del Banco de Tierras – NCN

La iniciativa fue abordada en la comisión de Tierras en su última reunión ordinaria del año, la que promueve la creación del Banco Provincial de Tierras Urbanas consistente en un inventario y reserva de suelo urbano, periurbano y/o urbanizable; constituido por todos los bienes inmuebles incorporados o a incorporarse al dominio de la propiedad provincial que se encuentren vacantes de uso o de uso ocioso reconvertible; con el objetivo de fortalecer y potenciar el rol del Estado Provincial como ordenador, regulador y promotor del ordenamiento territorial en todos los departamentos de la Provincia del Chaco.

El presidente de la Comisión de Tierras, Rodolfo Schwartz, remarcó la importancia del tratamiento de esta iniciativa, “en un momento muy grave en lo que refiere a la necesidad de tierra para vivir, como es el que está atravesando el país en general y la provincia en particular, en especial en el conurbano de Gran Resistencia” y señaló: “tenemos a favor que se ha logrado la transferencia del ex Campo de Tiro, no sólo a nivel de Resistencia que duplicaría la superficie urbanizable, sino también en seis localidades del interior”.

“Es fundamental tener una herramienta como el banco de tierras para la regularización dominial de todo lo que son los asentamientos históricos, que de la posibilidad de una política de soluciones habitacionales con terrenos, infraestructura, y también de emprendimientos que vayan a otros sectores que no son los mayoritarios desde el punto de vista social, que están en las peores condiciones, sino también sectores de capas medias como la mayoría de los jóvenes e inclusive profesionales que no tienen la posibilidad de acceder a un terreno, y si no tienen un terreno no pueden acceder a un crédito” explicó.

El titular de la cartera legislativa señaló: “el tema de la tierra es el primer paso para poder acceder alternativas de construcción, entonces también hay que ver una propuesta que contemple al abanico situaciones que requieren una tierra para vivir y que requieren una respuesta habitacional en las mejores condiciones, con todo el equipamiento que corresponda, no como muchas de las construcciones que se hacen a las que les falta una escuela, un jardín, un centro de salud”.

Por otra parte, Schwartz se refirió a la tarea realizada durante este año y expresó: “fue un año muy intenso, es la última reunión y estamos contentos con el trabajo que hemos hecho, y hemos conversado con el Presidente de la Cámara sobre la necesidad de contar con una base de datos informatizada donde esté toda la documentación sobre el tema tierras tanto urbana como rural y que nos permita acceder a todas las bondades que tiene la informática actual, desde las imágenes satelitales hasta toda la información legal”.

La reunión de comisión tuvo quórum de los diputados Carmen Delgado, Andrea Charole, Claudia Panzardi, Aurelio Díaz, Carina Batalla, Liliana Spoljaric y estuvo presente además la diputada Teresa Cubells.