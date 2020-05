CHACO – Batalla: “Hay una necesidad en el interior, no sabemos si la situación está superando al gobierno o los municipios”

Hubo reunión por el tema del Congreso Pedagógico, y sobre el particular la diputada Batalla señaló que “hoy nos llamaron para estas reuniones virtuales, previniendo el tema pandemia, y se usa esta forma de reunión, con la ministra, el presidente de la Cámara y otros integrantes, y se pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves”.

La legisladora dijo que entre otras cosas que, “venimos trabajando con el tema del Instituto Terciario, yo en mi zona, escuchando la problemática. Soy de la Comisión de Educación y me interesa ser la voz de los alumnos, es un problema. Hoy los padres quieren saber cómo van a terminar séptimo grado, o el secundario, o cómo van a ir a la Facultad. Con la pandemia, algo sucedió en todos los países y sólo nos queda trabajar y ver cómo podemos ayudar al gobierno provincial y nacional. No va a ser fácil, no creo que se vuelva rápido a las clases; pero sin salud no se puede continuar”.

Más adelante, Carina Batalla mencionó que “estamos recorriendo y visitando Hospitales y Centros de Salud, porque hay una necesidad de que les llevemos barbijos, lavandina, alcohol. No sé si la situación los está superando al gobierno o a los municipios, pero donde vamos están contentos los médicos con lo que les acercamos”.

Y terminó informando que “junto con Leandro Zdero y Carmen Delgado seguimos recorriente por el Área Metropolitana, y los fines de semana vamos al interior. No es fácil, porque como llegamos de Resistencia y en algunos lugares no hay contagiados, no queremos que crean que estamos llevando el virus al interior”.