Chaco-Con los ojos en Nación, la Provincia prepara su oferta para la docencia

El miércoles es el día que comienza el calendario escolar con la vuelta de los docentes a los establecimientos y también la jornada en la que desde la Nación confirman que se dará una propuesta de incremento salarial que se fije como piso a nivel país, pero que a la vez es la referencia de cada distrito para fijar su política de aumentos de haberes.

Si bien en la provincia la intención era que con el comienzo de clases a la vuelta de la esquina esté resuelta la principal demanda de los sindicatos, 2020 no será la excepción a lo que es ya es un clásico en la docencia, el número que esperan las organizaciones que representan a los trabajadores se conocerá sobre el filo del comienzo del ciclo lectivo para el nivel primario, previsto para el 2 de marzo.

En esa puja, desde Casa de Gobierno señalan que hasta que en el Palacio Sarmiento no se conozca el resultado de la paritaria que determina el mínimo de haberes no puede avanzarse en una propuesta propia, mientras que los sindicatos señalan que el hecho no se trata de un condicionante tanto desde lo administrativo, ya que el empleador es el Estado provincial, y desde lo económico porque en caso de que desde Nación fijen un mínimo que no se cubre en Chaco, los recursos llegan a través de un fondo compensador. Es decir no influye en la elaboración de una oferta provincial.

En ese escenario de discusión de deberes y responsabilidades no es menor el contexto económico financiero que transita el país y con repercusiones en cada provincia, en plena renegociación de la deuda con el Fondo Monetario que aún no permite el envío del Presupuesto y siguiendo de cerca el aumento del costo de vida.

Teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, los sindicatos instan a que el acuerdo incluya la incorporación de una ‘cláusula gatillo‘ que se active en caso de que la inflación supere el incremento establecido, pero la idea va perdiendo fuerza desde las esferas nacionales, ya que desde el presidente, Alberto Fernández, hacia abajo consideran que es un mecanismo que termina provocando una escalada en los precios, cuando desde el Indec se estima una inflación del 40% para este año.

POSIBILIDADES

En el complejo escenario económico, se descuenta que de haber una oferta el próximo miércoles tendrá como principal objetivo para el Gobierno que el inicio de clases no sea con medidas de fuerza y no cerrar un acuerdo que se extienda por todo el ciclo lectivo.

En los sindicatos, como es habitual, se establecen reivindicaciones de máxima que luego en el natural tire y afloje van cediendo en parte en virtud de una serie de factores, pero principalmente el no establecer sistemáticamente medidas de fuerza que pierden adhesiones con el paso del tiempo.

Así las cosas, con los antecedentes de alternativas para otros sectores y con una macroeconomía aún con nubarrones que no permite tener previsibilidad en el tiempo, en la Provincia se evalúa el otorgamiento de una suma fija para la docencia a cuenta de una negociación que continuará abierta en los próximos meses.

Esa postura ya la tuvo el Ejecutivo con la Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP) cuando dispuso un aumento en el refrigerio como adelanto de lo que se establezca como recomposición para el año, y medios porteños advierten que en la paritaria nacional esta también sería una de las propuestas.A nivel nacional, se agrega que también se evalúa un incremento en los próximos meses del Fondo de Incentivo Docente como también mantener un nuevo encuentro paritario en los próximos meses.

DISPARES

Entre los sindicatos están aquellos que con la experiencia que otorga cada negociación previa al inicio de clases ven que la de 2020 difícilmente permita cubrir las expectativas y advierten con medidas de fuerza desde el 2 de marzo, fundamentalmente porque estiman que este año se perderá ese reaseguro contra la inflación como es la cláusula gatillo, mientras que están los más prudentes que señalan que no pueden plantearse advertencias de paro cuando aún no se conoce una oferta que llegará inexorablemente en los próximos días