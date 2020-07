Chaco-Peche«Presentamos proyectos para ayudar al sector privado pero el oficialismo se niega a tratarlas”

El ex intendente de Sáenz Peña, y actual presidente del bloque de diputados de la UCR, Carim Peche, participó de un encuentro virtual con comerciantes y emprendedores a fin de abordar las preocupaciones del sector.

En la oportunidad el legislador da a conocer los proyectos presentados por el bloque que preside a efectos de mitigar el impacto de la pandemia. Consultado al respecto, Peche remarcó la ausencia de políticas públicas para el sector privado. “Intercambiamos impresiones respecto de la desesperante situación que se vive e informamos de los múltiples proyectos que nuestro bloque ha presentado en la Legislatura destinados a paliar los efectos económicos y financieros de la pandemia, pasaron más de 100 días y todavía no los hemos podido tratar por la negativa de los diputados oficialistas”. Y pone como ejemplo “las que tienen un mayor alcance”.

Al analizar la situación, Peche observó: “Tanto la Nación como la provincia han realizado una lectura equivocada de la situación, no se puede dar la espalda al sector privado como lo hacen porque será el que cargará sobre sus espaldas el difícil desafío post pandemia, la poca asistencia que se ha brindado no ha llegado a todos, los trámites son engorrosos, desde algunos sectores de la política parecen no dimensionar la severa crisis que vivimos y que se profundizará en los próximos meses, los temas de agenda de algunos ni siquiera están cerca de los que preocupan a la gente, desde la Cámara de Diputados podemos hacer aportes importantes, por eso una vez más hago un llamado a nuestros pares del oficialismo a trabajar juntos por el bien del Chaco y los chaqueños”.