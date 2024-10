Chatear con Brad Pitt no es lo que la gente piensa

Mi amiga me respondió con otro grito eufórico: es impresionante cómo las celebrities nos producen apagones cerebrales. No conversamos de nada interesante con Hanif, me preguntó cómo era el clima en Buenos Aires o cosas así de banales. Cuando nos despedimos “Kisses” (¡Dios mío, besos de Hanif Kureishi!), procedí a observar con atención su muro de Facebook. Había fotografías de dos o tres de sus novelas y algún reportaje intrascendente que le hicieron en un diario. Lo que sí me sorprendió es que todos sus AMIGOS eran AMIGAS y todas esas amigas eran SEXYS.

Mi segundo contacto fue en Twitter, que ahora es X. Estaba Brad Pitt, lo empiezo a seguir y él me sigue; me envía un mensaje con un emoji. Me pongo los anteojos -en esa época, pongamos que el 2016, yo no usaba mucho los anteojos de lectura- y le contesto a Brad Pitt. A ver: estoy chateando con Brad Pitt, ¿eh?, no es cualquier pavada. Fue entonces que me fijé con más atención y se trataba de Bratt Pit. Una especie de producto trucho como esos que son iguales a la primera marca pero está adulterado el logo o una letra para no ser completamente ilegales. (Creo que igual lo son).Hace poco a mi hija le dio like Octavia Spencer en Instagram…Me resulta difícil de creer, ya no en Octavia Spencer, sino en las redes como vehículo de comunicación entre las personas. ¿No?