"Chiche" Duhalde, crítica: "El 'caso Donda' es terrible, a mí me da asco"

“Chiche” Duhalde.

La polémica que se generó en torno a Victoria Donda, denunciada por ofrecer un cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) a su empleada doméstica, generó críticas en el ámbito de la política. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández la ratificó al frente de la entidad. Una de las que cuestionó el caso fue Hilda “Chiche” Duhalde.

“El ‘caso Donda’ es terrible y, sin embargo, ni a ella le parece importante. A mí me da asco que una persona que ocupa un cargo como ese sea capaz de tener a una empleada en la situación en que la tenía”, dijo en diálogo con Mirá lo que te digo, el programa de LN+.

“Hay muchos dirigentes que están absorbidos por la corrupción”, dijo la ex primera dama y ex senadora. Y agregó qe “gran parte de la sociedad argentina que acepta y mira para otro lado”. Destacó como los grandes problemas del país que “hay leyes de transparencia que duermen en el Congreso y no se tratan. Todos serán parches si no terminamos con la corrupción y la drogadicción en la Argentina”.

Además de Donda, “Chiche” apuntó contra Amado Boudou y que “todavía alguien se atreva a defenderlo” ante las causas por las que se lo acusó. Cuestionando la defensa de Cristina Kirchner al ex funcionario, dijo: “Tengan la dignidad de reconocer que es un caso juzgado”.

“La corrupción se ha hecho carne de una gran parte de la sociedad argentina, de todos los partidos políticos y de todos los sectores. Es importante que la Argentina renazca”, remarcó Duhalde.

Destacó que “por acción, omisión, por miedo o lo que fuere todos cierran la boca y yo a mi edad, y sin ocupar ningún cargo, tengo la obligación de decir lo que pienso. No quiero ver de esta manera al país, en el que viven mis hijos y mis nietos. Se va hundiendo día a día”.

“Máximo Kirchner quiere ser el presidente del Partido Justicialista. Si se quieren cambiar las autoridades hay un mecanismo legítimo: ir a elecciones internas, que es lo que corresponde legalmente. Pero no, todo es prepotente. Eso es un acto ilegal y es parte de la corrupción. Sin embargo, los intendentes de mi partido callan”, definió la ex funcionaria.

Por otro lado, “Chiche” Duhalde sostuvo que “la vieja dirigencia política (de la que dijo ser parte) se tiene que terminar”. Remarcó que “la sociedad argentina, peronista y no peronista, está cada vez más enojada y cuando la sociedad se enoja las cosas se ponen feas. Por lo tanto, yo no creo que un sistema así pueda perdurar porque nuestro país no se lo merece. Veremos lo que somos capaces de parir los argentinos de bien. Yo aspiro a que haya muchos dirigentes jóvenes, sin mañas viejas y con ganas de cambiar la Argentina”.

Chiche declaró, además, que el país “no puede funcionar” con tantos planes sociales. “Tenemos que ir a un solo plan social de emergencia”, sugirió a los funcionarios.

Y también tuvo tiempo de hablar del regreso a las clases presenciales. “Cada provincia es autónoma en cuanto a las decisiones que puede tomar. Mi provincia tiene un estatuto que habría que demoler. Hay que volver a las aulas. Los gremios muchas veces son una máquina de impedir, pero los docentes están haciendo un gran esfuerzo“, sentenció.