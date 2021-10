"Chiche" Duhalde: “La crisis es tan grave que gane quien gane vamos a estar en la misma situación”

Hilda Duhalde

En la tarde del jueves se conocieron los nuevos números del índice de pobreza en el primer trimestre del 2021 y al gobierno nacional le siguen llegando noticias negativas, ya que las cifras no son tan positivas como esperaban. Aunque el porcentaje bajó, la pobreza alcanzó el 40,6%, la indigencia el 10,7% y nuevamente los chicos son quienes más sufrieron, superando el 50% de pobres.

En diálogo con Rodo Herrera por la AM 550 Radio Colonia, la ex senadora y primera dama, Chiche Duhalde, señaló que esta situación no la saca adelante ni Juntos por el cambio ni el Frente de Todos “si no se unen”.

“Hacen falta acuerdos mínimos, la cristalización de la pobreza es muy difícil de romperla. Se necesitan acuerdos básicos en producción, trabajo, educación y seguridad”, continuó Chiche.

Luego se tocó el tema PASO y la derrota inesperada del oficialismo en 17 provincias, incluida Buenos Aires: “El cachetazo que ha recibido el Frente de Todos ha sido muy fuerte”, manifestó. El próximo 14 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas y los números indican que el oficialismo sigue teniendo números negativos en las 17 provincias en las que perdió en las PASO. A su vez la oposición obtiene porcentajes similares a las elecciones primarias realizadas en septiembre pasado.

“América tiene como tres modelos, todos han superado la inflación menos Venezuela y nosotros. La desigualdad la mayoría no logró combatirla, pero en términos económicos han combatido la inflación, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer?”. Remató Duhalde.