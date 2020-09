Chile: Carabineros reprimen a trabajadores de la salud

Este viernes por la tarde en la Plaza Italia y sus inmediaciones en el centro de Santiago de Chile profesionales de la salud se concentraron junto a otros grupos para pedir ser incorporados en el Código Sanitario. La protesta pacífica se llevó adelante hasta que fueron fuertemente reprimidos por carabineros con carros lanza aguas y granadas de gas lacrimógeno, por lo que tuvieron que replegarse del lugar.

Según la Policía militarizada, la concentración “no pacífica” interrumpió el tránsito vehicular, por lo que 10 hombres y tres mujeres fueron detenidos por ocasionar “desordenes en el sector”. “Los individuos arrojaban objetos contundentes en contra del personal de la Prefectura Control de Orden Público”, indicaron.

La manifestación fue convocada por la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats), a favor de los técnicos en enfermería de nivel superior, denominados TENS los cuales, a pesar de su preparación profesional, no son considerados en el código sanitario del país. Estos profesionales de la salud son los denominados Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS). En Chile existen 180.000 TENS que, pese a cumplir con la exigencia del Ministerio de Salud (Minsal) de completar 2.500 horas de estudio durante cinco semestres, no son reconocidos

en el Código Sanitario, es decir, su carrera no está contemplada en la legislación.

Estos trabajadores son contratados como auxiliares de enfermería o técnicos paramédicos, lo que distorsiona sus funciones dentro de las instituciones sanitarias y disminuye sus beneficios laborales. En la actualidad el Código Sanitario de Chile no contempla la incorporación de tecnólogos, kinesiólogos, nutricionistas y veterinarios.