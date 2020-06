Chile: Fallece el quinto minero de Codelco por Covid-19 y los sindicatos denuncian más de 2000 contagios

El actual director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, Pedro Américo Furtado de Oliveira, fue designado como nuevo director de la Oficina de País para México y Cuba, con efecto a partir del próximo 15 de agosto.

“Estos cinco años en Argentina fueron para mí una experiencia de profundo crecimiento personal y profesional, por los que me siento agradecido, honrado y afortunado. Me llevo excelentes recuerdos y, en el corazón, la calidez del afecto con el que me recibió Argentina”, expresó Furtado de Oliveira, quien dirige la oficina nacional desde marzo de 2015.

Desde esa fecha y hasta que una nueva persona sea designada formalmente para ocupar ese cargo, la Oficina de País de la OIT para Argentina quedará al frente de Christoph Ernst, especialista en empleo y desarrollo productivo, quien actuará como director interino.

El funcionario aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento “a los representantes del gobierno y de los sectores sindical y empresario con quienes trabajamos codo a codo”, a quienes dijo: “Siento mucha gratitud por los logros, las discusiones, los proyectos y planes que acompañan.

Y aún más: gracias por haberme permitido presenciar, a lo largo de esa trayectoria, una auténtica cultura práctica de diálogo social”.