CHILE  LA LECHE DERRAMADA. | 7 miradas

El señor Stott se adelantó en su entrevista a la caída electoral que viene de sufrir esta semana Sebastián Piñera. El mismo lo percibió así. Tal vez no pudo imaginar la proporción de la lecha a derramarse, tal su propia expresión.

Las elecciones de constituyentes en Chile diseñaron un nuevo mapa político, la centroizquierda e izquierda manejan un nuevo poder dentro del cuerpo que tendrá la misión de elaborar una nueva Constitución.

La coalición oficialista Vamos por Chile obtuvo 21% de los constituyentes. Perdió el poder del veto. Los ganadores fueron los opositores de izquierda y centroizquierda.

Michael Stott. Sebastián Piñera no es ajeno a la adversidad. Once días antes del inicio de su primer mandato como presidente de Chile en 2010, un feroz terremoto devastó su país. Durante gran parte de esa presidencia lidió con las consecuencias de esa catástrofe.

Su segundo mandato, -esperaba que Chile acelerara su transición de país de ingresos medios a nación totalmente desarrollada- estuvo marcado por una triple crisis provocada por el coronavirus, una larga sucesión de disturbios y protestas sociales en 2019 y la recesión económica mundial del año pasado.

«No estamos aquí para quejarnos ni para llorar sobre la leche derramada», dijo Piñera con contundencia durante una entrevista con Financial Times cuando se le preguntó por las múltiples desgracias. «Estamos acá para enfrentar la adversidad, superarla y seguir adelante».

La adversidad no estuvo muy presente durante el inicio de la carrera de Piñera. Hizo su primera fortuna cuando introdujo las tarjetas de crédito en Chile en los años 70. Luego acertó con una inversión en LAN Chile, una aerolínea que más tarde se convirtió en la más grande de América latina, LATAM. En el proceso, pasó a ser uno de los hombres más ricos del país, con una fortuna de casi u$s 3.000 millones, según Forbes.

Como multimillonario conservador y miembro destacado de la élite, Piñera fue un blanco fácil para los manifestantes de 2019, cuyo levantamiento en parte se debió al gran enojo por la deficiente distribución de los beneficios derivados del fuerte crecimiento económico del país.

Piñera recibió críticas por su respuesta inicial ante los disturbios, que fue declarar el estado de emergencia y enviar el ejército a las calles diciendo que Chile estaba «en guerra con un poderoso enemigo». Su aprobación en las encuestas cayó a un solo dígito y los manifestantes pedían su renuncia.

«Por supuesto que hemos cometido errores», admite Piñera, «pero creo que, en lo fundamental, hemos logrado encaminar los tres grandes desafíos por el camino correcto».

Las protestas sociales se encauzaron en un proceso democrático para elegir a los miembros de una convención especial que redactará una nueva constitución; la pandemia se enfrentó con uno de los programas de vacunación más rápidos del mundo, además de contar con el plan de testeos más completo de América latina; y se prevé que la economía recupere sus pérdidas vinculadas con el coronavirus más rápido que cualquier otra en Sudamérica.

Sin embargo, la experiencia ha sido una dura prueba para el presidente, cuya larga trayectoria en el sector privado suele influir en su estilo de gobierno.

«Es el mejor CEO que podría tener Chile, pero es un político horrible», afirmó un banquero en Santiago, haciéndose eco de una opinión que se escucha mucho: las habilidades sociales de Piñera no están a la altura de su visión para los negocios.

Un ex funcionario, que lo conoce bien, dice del presidente: «Es un hombre muy inteligente y un hábil gestor. Pero es imposible caerle bien».

Con una energía que contradice sus 71 años, el líder chileno quiere ser recordado cuando deje su cargo el próximo año por haber ayudado a que su país transite intacto su período más difícil en medio siglo y por haber sentado las bases de la prosperidad.

El objetivo de alcanzar el estatus de nación desarrollada sigue siendo difícil de alcanzar. Cerca del inicio de su primer mandato, Piñera dijo a Financial Times que esperaba cumplir con esa meta en 2020, pero una década después admite que «aún nos queda un largo camino por recorrer».

Andrés Velasco, ex ministro de Economía de un gobierno de centro-izquierda, critica a Piñera por no hacer lo suficiente para estimular el crecimiento económico, diciendo que confía excesivamente en la creencia en los «espíritus animales». «Si la gran razón para votar a Piñera era lograr un aumento prolongado de la tasa de crecimiento, no lo ha conseguido», afirma Velasco.

Chile sigue dependiendo de las exportaciones de cobre, aunque incrementó fuertemente las ventas al exterior de frutas frescas y vino, y continúa invirtiendo en energías renovables y producción de hidrógeno verde.

El presidente se refirió a cómo el Covid-19 aceleró el cambio tecnológico y asegura que es en la economía digital donde hay que buscar la prosperidad.

«Cuando volvamos a una nueva normalidad, el mundo será muy diferente…», afirmó. «No podemos llegar tarde a la revolución tecnológica».

Para seguir siendo competitivo, Chile está creando una red nacional de fibra óptica para servicios de banda ancha y pretende ser uno de los primeros países de la región en contar con servicios móviles 5G.

Junto con otros países de Sudamérica también está invirtiendo en la primera conexión directa de cable óptico submarino que tendrá el continente con Asia oriental y el Pacífico. Eso eliminará la necesidad de dirigir el tráfico vía América del Norte. Desde el año 2000, el comercio con China ha crecido a tal punto que se convirtió en el mayor socio comercial de Chile.

Piñera no tiene tiempo para guerras comerciales y quiere que Estados Unidos colabore con Beijing en lugar de enfrentar al gobierno chino. No toma partido en temas como el uso de la tecnología china 5G. «Chile tiene buenas relaciones con China y buenas relaciones con EEUU», dice. «Hará licitaciones de tecnología 5G tiendo en cuenta los intereses de Chile, sin meternos en esa pelea entre las dos grandes superpotencias».

Consciente del espíritu proteccionista de los demócratas estadounidenses, el presidente Joe Biden dijo en la campaña electoral que no buscará nuevos acuerdos comerciales durante su mandato. No obstante, Piñera espera que Washington vuelva a perseguir el objetivo de negociar un área de libre comercio que abarque todo el continente americano, una meta fijada por Bill Clinton en 1994 pero abandonada una década después.

A menos de un año del fin de su mandato, Piñera mantiene su determinación y energía. Su fuerte fe católica y su familia lo han ayudado a capear las tormentas, señaló.

«Ahora tenemos que enfrentarnos a adversidades de otro tipo. Y las estamos afrontando con toda nuestra fuerza y voluntad…”.