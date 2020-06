China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina durante abril y la balanza del intercambio bilateral registró ese mes un superávit para el país de US$ 98 millones, luego de anotar déficits de US$ 253 millones en marzo, US$ 385 millones en febrero y US$ 468 millones en enero, informó la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Según un informe elaborado por la CERA sobre la base de las estadísticas procesadas por el Indec, la tendencia al equilibrio desde comienzos de año, en medio del impacto por la propagación del coronavirus, se produjo tanto por un descenso de las importaciones desde China como de un incremento de los embarques hacia ese país.

Las compras de productos chinos sumaron US$ 411 millones en abril (61 millones menos que en marzo), lo que representó una caída interanual de 40,3%.

El análisis de la CERA mostró el fuerte retroceso en las importaciones desde el país asiático, que en febrero habían ascendido a US$ 580 millones, en enero sumaron US$ 750 millones y el año pasado oscilaron entre US$ 616 y US$ 950 millones mensuales.

El ingreso al país de productos chinos se ubicó en abril prácticamente en la mitad del promedio mensual de 2019, y algo más de un tercio de los niveles de 2017-18.

Las exportaciones de productos argentinos hacia China, en tanto, se ubicaron en el transcurso de abril en US$ 509 millones y mostraron una suba de 50,6% interanual.

Esos envíos experimentaron un fuerte repunte frente a los US$ 225 millones de marzo, los US$ 195 millones de febrero y los US$ 282 millones de enero.

Entre los principales rubros de los envíos al país asiático sobresalieron los porotos de soja (52% del total de las ventas); la carne bovina congelada y deshuesada (29%); camarones y langostinos (8%); grasas y aceites animales o vegetales (6%).

La Cámara de Exportadores detalló que en abril China fue el primer socio comercial de la Argentina al desplazar a Brasil, con 11,7% de las ventas totales (en marzo la participación fue de 5,1%) y con 14,1% de las importaciones (el mes anterior fueron el 14,9%).

La modificación reflejó el desplome en el intercambio comercial entre Argentina y Brasil, de 44,7% interanual durante abril, el mayor retroceso desde febrero de 2009, de acuerdo con datos publicados este lunes por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior del país vecino.

El Indec no suministra datos específicos del comercio con Brasil, ya que consolida el intercambio con los tres socios de Mercosur.

Las exportaciones de productos locales se elevaron a US$ 1.211 millones” Informe CERA

En el relevamiento del intercambio argentino-chino durante el primer cuatrimestre realizado por la CERA se observa que las exportaciones de productos locales se elevaron a US$ 1.211 millones (una suba interanual de 4,4%), mientras las importaciones totalizaron US$ 2.841 millones (4,7% más).

De ese modo se mantiene el déficit comercial de la Argentina con China pero en una cifra menor: US$ 1.502 millones en enero-abril de este año frente a US$ 1.682 millones en igual período de 2019.