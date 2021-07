China: Pragmatismo, transformación y eficiencia, las claves del éxito – Télam

Pragmatismo, transformacin y eficiencia: las claves del xito del Partido Comunista Chino

El Partido Comunista Chino (PCCh) cumple este jueves 100 aos gozando de gran aprobacin interna, tras haber hecho de China una superpotencia mediante una combinacin de apertura econmica, evolucin ideolgica y conservacin del rumbo poltico con la que redujo la pobreza y mejor la calidad de vida enormemente.

A primera vista, en trminos de esencia poltica, el pas parece ser hoy la misma China creada por Mao Ts-Tung en 1949 luego del triunfo comunista en la guerra civil y su transformacin en un Estado dirigido por un partido nico, tras 2.000 aos de Gobiernos de emperadores o seores feudales.

Por debajo de esa superficie, un examen ms atento a la evolucin histrica revela un partido que, sin embargo, ha atravesado muchos cambios desde su llegada al poder en China, hace siete dcadas.

Algunas de las ms importantes de estas reformas se remontan a la dcada de 1970, cuando, superados los aos de hambrunas y las conmociones de la Revolucin Cultural, y bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, el PCCh se abre a nuevos actores, ampla sus bases de sustentacin y renueva sus mecanismos de eleccin y de trabajo.

El partido hasta ese momento era casi exclusivo de los militares, que haban participado en carne propia de la guerra civil. Pero entonces empieza a sumar a actores hasta entonces excluidos: profesionales, empresarios, figuras de la cultura y de otros mbitos.

A nivel del Gobierno, para la misma poca, Deng impulsa el proceso de Reforma y Apertura, que liberaliza el sistema econmico socialista de China pero sin cambiar su sistema poltico.

El poder sigue centralizado en el partido, pero esto se institucionaliza mediante un proceso de legalizacin que tiene su punto culminante en 1982 con la sancin de la Constitucin que rige actualmente. La Constitucin se fue reformando, pero sin cambiar la naturaleza del sistema de partido nico.

Quizs uno de los cambios ms importantes ocurri recientemente, en 2017, con la supresin del lmite de dos mandatos para la Presidencia, una tradicin que haba dejado Deng y que respetaron Jiang Zemin y Hu Hintao, sus sucesores, pero que ha cambiado con el actual presidente, Xi Jinping.

De esta forma, el centenario del PCCh encuentra a China con una mayor centralizacin del poder en manos de Xi, adems secretario general del partido y director de la comisin militar central, y quien por esto ha sido comparado con Mao: un partido ms fuerte que nunca con un lder tambin cada vez ms poderoso.

“En el promedio general, el partido comunista goza (hoy) de un gran consenso, de una gran legitimidad”, dijo a Tlam el doctor en Estudios Internacionales Patricio Giusto, quien se ha especializado y ha vivido en China.

“Pero muchos te dicen: ‘Claro, tienen ese consenso y tuvieron ese xito (…) porque te reprimen. Esto no es as; o no es solamente por eso. Esa legitimidad est basada en resultados espectaculares econmicos y sociales, ese es el pilar del xito, del consenso y la legitimidad del partido”, agreg.

El camino no fue fcil.

En 1989 el partido pas por una crisis muy grande, cuando las protestas de la plaza de Tiananmen, en Beijing, y el colapso de la Unin Sovitica llevaron a muchos observadores a coincidir en la equivocada prediccin de que la prxima en caer era la China comunista.

Una vez ms, los cuadros del partido tuvieron que adaptarse a un periodo crtico.

Convencidos de que la Unin Sovitica haba cado por abrirse al mismo tiempo poltica y econmicamente (Perestroika y Glasnost), Deng y el liderazgo chino resolvieron conservar la esencia del rumbo poltico mientras se continuaba con una apertura econmica gradual, una decisin que hasta hoy es elogiada por la cpula del PCCh.

Y cuando ms se abra la economa, ms se modernizaba el partido y ms alto era el nivel de formacin de sus principales cuadros.

“Sin ese partido funcional, modernizado, ampliado, adaptado a cada momento y circunstancia, China no hubiese podido tener el xito econmico que tuvo. Las reformas econmicas en s mismas no hubiesen provocado esto”, opin Giusto.

El crecimiento de China ha generado recelo entre las potencias, sobre todo EEUU, y se espera que la rivalidad entre ambos moldee en buena parte las prximas dcadas.

Al ritmo de esta competencia, China -y, por ende, el PCCh- ha enfrentado en los ltimos aos renovadas crticas de Occidente sobre cuestiones como los derechos humanos, el comercio, reclamaciones territoriales, temas que provocaron desde sanciones polticas y financieras hasta una reciente guerra arancelaria.

“Occidente no entiende a China” asegura Patricio Giusto, doctor en Estudios Internacionales que ha vivido y estudiado profundamente al pas.

El trato que da a su minora islmica uigur es objeto de algunas de las ms recientes crticas y la mxima autoridad de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo este mes que espera poder visitar la provincia occidental china de Xinjiang, donde cientos de miles de uigures viven detenidos en lo que China define como campos de reeducacin.

“Occidente no entiende a China. Primero, hay un gran desconocimiento”, afirm Giusto, para quien el nivel de vida en China “es mejor que en cualquier lugar de Occidente”.

“A esta ignorancia se agrega un componente ms grave: las ‘fake news’. China est asediada por una gran guerra de desinformacin que viene de EEUU. China responde, pero est en total desventaja, porque es contra los principales multimedios, think tanks y organizaciones internacionales de Occidente”, dijo.

El politlogo puso como ejemplo las afirmaciones de que China cre el coronavirus para desestabilizar al mundo y porque ya tena la solucin al problema, “justo cuando est en la cspide de su ascenso econmico, cuando est buscando justamente armona a nivel global, menos conflicto, ms cooperacin”, explic.

“Entonces, hay cosas que por sentido comn podran deducirse, pero sin embargo el discurso dominante va por otro lado. Ignorancia, prejuicio y desinformacin son tres grandes males que enfrenta China hoy, y es un tema muy serio para ellos”, agreg.

“Esto no es un elogio al comunismo, sino es graficar cmo el partido comunista chino no es una entelequia maosta, como muchos en el mundo creen. Este partido fue evolucionando y es hoy una maquinaria muy eficiente, y ha tenido reformas internas aun cuando la naturaleza del sistema poltico se haya mantenido casi sin cambios”, concluy.

Hong Kong, de smbolo del xito chino a foco de tensin con Occidente

El territorio de Hong Kong sirvi a China como modelo a emular mientras fue colonia britnica, se convirti luego en un smbolo del xito chino tras su devolucin y ahora es uno de los principales ejes de conflicto interno y de tensin entre China y Occidente.

Cedida primero por tiempo indefinido a Gran Bretaa en 1842, la isla fue ms tarde arrendada al Imperio britnico por 99 aos a contar desde el 1 de julio de 1898 hasta el 30 de junio de 1997, cuando fue devuelta a China.

Hong Kong se convirti en una rea Administrativa Especial, con una Legislatura cuyos miembros son electos por voto directo.

Durante todo ese tiempo, el territorio fue un protectorado britnico con un Gobernador general, y se rega bajo la ley del Imperio con un sistema muy similar al que el Reino Unido tiene hoy en sus colonias de ultramar, como las Malvinas.

La continua llegada de chinos desde el continente proporcion mano de obra barata que posibilit su rpido crecimiento, sobre todo de la industria manufacturera, hasta convertirse en una de las regiones ms ricas y productivas de Asia.

El contraste con la todava empobrecida China era presentado por Occidente como prueba de la superioridad de la democracia occidental y motiv el deseo de China de imitar ese sistema pero con las caractersticas socialistas chinas y extrapolarlo a todo su territorio.

El xito del Partido Comunista Chino (PCCh) en esta estrategia es innegable.

Hoy, Hong Kong es la ciudad ms desarrollada de China, sede de Huawei y las principales compaas chinas y la novena mayor bolsa de valores del mundo

Por un lado, Hong Kong es hoy uno de los centros tursticos, industriales, financieros y comerciales ms importantes del mundo, desempeando el papel de trampoln para el comercio y la inversin de la China continental.

Por otro, ha servido como parmetro para mesurar la formidable transformacin econmica de China en su conjunto.

Cuando China comienza su proceso de apertura a fines de la dcada de 1970, frente a Hong Kong haba una aldea de pescadores de 30.000 habitantes, pobre y miserable llamada Shenzhen.

Hoy es la ciudad ms desarrollada de China, sede de Huawei y las principales compaas chinas y la novena mayor bolsa de valores del mundo, con la misma geografa de edificios, rascacielos y desarrollo que Hong Kong y que cientos de otras ciudades chinas.

Culturalmente, Hong Kong cuenta con espacios y museos de relevancia mundial.

En 1997, ao de la retrocesin, Hong Kong representaba el 10% del PBI de China, y hoy es apenas el 2%. Si se va ms atrs, a 1978, era el 30%, un reflejo de cmo China logr imitar y superar ese modelo.

Desde un punto de vista poltico, la situacin ha sido ms compleja.

Los derechos humanos y la capacidad de postularse a elecciones y de votar a autoridades locales sin restricciones son cuestiones que han levantado pasiones y suscitado crisis desde que China recuper a Hong Kong.

A cambio de la devolucin, China se comprometi a aceptar un sistema hbrido o especial llamado “un pas, dos sistemas” por el que los hongkoneses gozan de cierto nivel de libertades y autonoma que no tiene el resto de los habitantes de China continental.

Hong Kong se convirti en una rea Administrativa Especial, con una Legislatura cuyos miembros son electos por voto directo. Su Gobernador tambin es votado de una terna y no nombrado por el Gobierno chino, como el del resto de las provincias del pas.

Muchas de las tensiones surgidas desde la dcada de 2000 tuvieron que ver con distintas interpretaciones del principio un pas, dos sistemas, por el que Hong Kong administra por s mismo todas las reas de Gobierno excepto las relaciones exteriores y la defensa.

En marzo de 2019, una ola de protestas estall en Hong Kong por un proyecto de ley de reforma del sistema de extradiciones de criminales a China que el llamado campo prodemocrtico temi que pudiera ser utilizado contra sus principales figuras.

Las protestas fueron masivas y violentas, incluyendo un ataque a la Legislatura local, toma de universidades, actos de vandalismo y una muy dura respuesta policial.

Sorprendido por la magnitud de la crisis, el Gobierno local cedi y retir el proyecto de ley en septiembre, aunque rechaz aceptar otras exigencias.

Las protestas remitieron a principios de 2020 por la crisis del coronavirus, cuando ya haban dejado dos manifestantes muertos, ms de 4.600 heridos, miles de detenidos y daos materiales estimados en ms de 750 millones de dlares.

Los ndices de aprobacin del Gobierno y la polica de Hong Kong cayeron a su nivel ms bajo desde 1997, segn sondeos.

En respuesta al caos, China promulg en 2020 una estricta ley de seguridad nacional que quit a Hong Kong el manejo de su polica y su seguridad, ahora en manos de una oficina china en el territorio, dando un fuerte golpe a su autonoma.

Desde la promulgacin de la ley de 2020, ms de 100 personas han sido detenidas en Hong Kong en aplicacin de dicha norma, que pena la subversin, la secesin, el terrorismo y la conspiracin con extranjeros.

“La situacin en Hong Kong ha sido de preocupacin para todos en los ltimos meses. Sin un ambiente armonioso y estable, cmo puede la gente vivir y trabajar feliz?”, dijo el presidente chino, Xi Jinping, a principios de 2020, meses antes de impulsar la ley.

El sector prodemocrtico de Hong Kong y las potencias occidentales han visto en la ley un intento de China se cercenar las libertades y de renegar de su compromiso al momento de la devolucin.

“Debera haber una supervisin legislativa y judicial significativa de la implementacin de dicha legislacin”, dijo el ao pasado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

“Dichas leyes nunca pueden usarse para criminalizar conductas y expresiones que estn protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos”, aadi.

Desde su promulgacin, ms de 100 personas han sido detenidas en aplicacin de la ley, que pena la subversin, la secesin, el terrorismo y la conspiracin con extranjeros.