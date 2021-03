CHINA: PRIORIDADES ESTRATEGICAS

Héctor Gambarotta: “La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos”. Niccolò Machiavelli

China ya es la segunda economía del mundo. Duplicará su porte en los próximos 15 años, según estimaciones oficiales, habiéndose duplicado ya cinco veces desde 1980 en términos reales. Sin embargo, el nivel de vida chino seguirá siendo menor que el de EE.UU., hoy representa entre un 18% y un 27% y se estima que llegará a ser en el año 2050 entre un 50% y un 66%.

China se adelantó a otras economías importantes en noviembre, ya que los principales indicadores macroeconómicos se fortalecieron, lo que reforzó las expectativas de un crecimiento saludable en 2021. La producción industrial aumentó un 7% en noviembre respecto al año anterior, mientras que las ventas minoristas se expandieron un 5% en el período. La inversión en activos fijos creció 2.6% en los primeros 11 meses del año respecto al mismo período de 2019.

Las exportaciones se han disparado en los últimos meses debido a que las nuevas restricciones de virus en muchos de los mercados más grandes de China impulsaron la demanda de equipos médicos y dispositivos electrónicos para trabajar de forma remota. Las exportaciones de noviembre aumentaron a su mayor ritmo desde principios de 2018, llegando a u$s 268.000 millones, registrando un aumento de más del 21% respecto del mismo mes del año pasado. Las estimaciones de los principales consultores privados para el crecimiento del PBI en el año 2021 oscilan entre el 7,5% y el 9%, sería el ritmo más rápido desde el año 2015. El Banco Mundial estima que la economía crecerá un 7,9% en 2021.

En general, se espera que el crecimiento económico de China se recupere con fuerza el próximo año, impulsado por el consumo, la inversión en manufactura y las exportaciones, según las previsiones de los principales consultores internacionales. Salvo que se desencadene una nueva ronda de infecciones por Covid-19 a lo largo y a lo ancho de su territorio, China parece estar bien posicionada para el difícil período que se avecina. Sin embargo, más allá -en el horizonte, sus problemas demográficos y sistémicos sin duda condicionarán, el ritmo de su expansión y las perspectivas económicas del país se volverán cada vez más problemáticas. Está llegando el momento en el cual la dirigencia china tendrá que abocarse con prontitud al rediseño de su modelo de acumulación. En términos de política fiscal, los expertos sostienen que el déficit de las cuentas públicas se reduciría del 3,6% del PBI este año al 3% en 2021. Estos economistas también consideran que la normalización de las políticas monetarias y fiscales de China elevará aún más el diferencial de tasas de interés entre China y EE.UU., impulsando una mayor apreciación del renminbi a partir de una entrada más elevada de capitales el próximo año.

En la esfera monetaria, los analistas sostienen que, si bien la fuerte recuperación de la economía le ha dado al banco central motivos para revisar su postura expansionista, todavía no es el momento indicado para retirar el apoyo en medio de una serie de incumplimientos de créditos corporativos que han afectado el equilibrio del mercado financiero. Tan es así que el Banco Popular de China recientemente tuvo que inyectar liquidez adicional para aliviar las presiones financieras (¥ 950.000 millones equivalentes a u$s 145.000 millones) de efectivo a un año a través de su línea de crédito a mediano plazo, más que compensando el monto que vencía en diciembre.

Los préstamos de las instituciones financieras chinas que impulsan la Belt and Road Iniciative, junto con el apoyo bilateral a otros gobiernos, se están desvaneciendo y China se encuentra sumida en renegociaciones de la deuda con una larga serie de países. Los datos disponibles muestran que los préstamos del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación de China se desplomaron de un máximo de u$s 75.000 millones en 2016 a solo u$s 4.000 millones en 2019. Las renegociaciones de la deuda se han multiplicado a medida que la pandemia ha azotado a las economías emergentes. Entre 2008 y 2019, los dos bancos chinos habían prestado un total de u$s 462.000 millones, justo por debajo de los u$s 467.000 millones extendidos por el Banco Mundial.

La retirada de China de las finanzas de desarrollo en el extranjero se deriva de un cambio estructural de su estrategia. Los expertos sostienen que el recorte de los préstamos de los bancos chinos en el extranjero es parte de un panorama más amplio que ahora prioriza el uso de recursos a nivel nacional. La política de «doble circulación» recientemente adoptada por el gobierno representa un cambio de peso para la relación de China con el resto del mundo. El planteo -que se mencionó por primera vez en una reunión del politburó en mayo pasado, pone mayor énfasis en el mercado interno (circulación interna) y menos en el comercio exterior. Obviamente, si las empresas estatales deciden volver al mercado interno para seguir los deseos de los dirigentes, el recurso financiero presupuestado para las inversiones en el extranjero se reducirá en consecuencia.

En estos cambios ha influido la precaria sostenibilidad de la deuda, la capacidad de los países deudores para pagar sus préstamos ha mostrado falencias en años recientes. En 2020 se han llevado a cabo al menos 18 procesos de renegociación de la deuda y 12 países todavía estaban en conversaciones con China a finales de septiembre, cubriendo u$s 28.000 millones en préstamos. Hasta ahora, los bancos chinos parecen dispuestos a seguir con una renegociación laxa, aplazando los pagos de intereses y reprogramando los préstamos. Pero la experiencia está reforzando una creciente sensación de cautela dentro del gobierno.

En este contexto de cambio estratégico, el Partido Comunista Chino (PCCh) se reunirá en marzo de 2021 para aprobar el 14º Plan Quinquenal (2021-2025). Ampliando su abanico de intereses el Plan incluye metas de protección ambiental, innovación y desarrollo autosuficiente, en industrias tales como alimentos, energía y chips. El objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2060 constituye todo un desafío ya que hoy China es el mayor emisor de CO2 del mundo. En el frente interno, el período 2021-2025 marcará los primeros movimientos de China hacia el objetivo del segundo centenario de construir un «país socialista moderno» después de lograr el primer objetivo del centenario de construir una «sociedad moderadamente próspera “. En las propuestas de planes quinquenales anteriores, el gobierno generalmente mencionaba sus expectativas de crecimiento. Pero para el período posterior a 2020, no ha habido comentarios oficiales acerca de cómo medir los resultados de estos objetivos. Existe una alta probabilidad de que el gobierno no mencione las expectativas de crecimiento en las propuestas para el decimocuarto plan quinquenal (y probablemente el indicador de la tasa de crecimiento promedio quinquenal también podría faltar en el plan detallado que se publicará en el año 2021).