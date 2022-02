China ratificó su apoyo al reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas

La República Popular China reiteró este domingo su apoyo a los reclamos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas y ratificó la necesidad de que se reanuden «a la mayor brevedad» las negociaciones para la solución pacífica de la disputa con el Reino Unido.

Así quedó establecido en la declaración conjunta difundida al término del encuentro bilateral entre los presidentes Alberto Fernández y su par chino Xi Jinping, que se desarrolló esta madrugada en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing.

«Ambas partes ratificaron su compromiso de seguir brindando firme apoyo recíproco a sus respectivos intereses soberanos», dice la declaración oficial.

«De este modo, la Parte argentina reafirmó su adhesión al principio de una sola China, mientras que la Parte china reiteró su apoyo a los reclamos de ejercicio pleno de soberanía de la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas, así como a la reanudación a la mayor brevedad de las negociaciones encaminadas a la solución pacífica de la disputa, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas», agrega el texto.

Foto: Presidencia

El apoyo de China generó una reacción en contra de la canciller británica, Liz Truss, a quien replicó el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien exhortó al Reino Unido a cumplir «con las resoluciones de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Malvinas» en cuanto a resolver el pleito mediante negociaciones.

Truss dijo en Twitter que «rechazamos por completo cualquier cuestionamiento sobre la soberanía de las Falklands (sic). Las Falklands son parte de la familia británica y defenderemos su derecho a la autodeterminación». Luego rechazó el apoyo de Xi Jinping al reclamo de soberanía argentina: «​China debe respetar la soberanía de las Falklands», dijo Truss.

We completely reject any questions over sovereignty of the Falklands.

The Falklands are part of the British family and we will defend their right to self determination.

China must respect the Falklands’ sovereignty 🇬🇧🇫🇰

— Liz Truss (@trussliz) February 6, 2022