Joseph Nye* Estados Unidos tiene que darse cuenta que la relación con China no es una Guerra Fría. Es una rivalidad cooperativa. Hay algunas áreas donde habrá una intensa competición: por ejemplo, la libertad de navegación en el Mar del Sur de China.

Hay temas como el cambio climático o las pandemias que ningún país puede resolver por sí solo. En el corto plazo, China tiene problemas: demográficos; energéticos, vinculados a la naturaleza de su modelo económico, muy dominado por empresas estatales.

Por otro lado, Estados Unidos tiene ventajas como su geografía, su buena situación demográfica y energética, 15 de las 20 mejores universidades del mundo son estadounidenses. No creo que China esté por superar a Estados Unidos en las dos próximas décadas, pero al final del siglo no lo sé. Joe Biden tendrá que restaurar la fe en las garantías y alianzas de Estados Unidos. Y la confianza se recupera no sólo con palabras, sino con hechos.

Cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, recientemente reclamó un replanteo de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, la Casa Blanca respondió que Estados Unidos consideraba que la relación entre ambos países era de una fuerte competencia y que requería de una posición de fortaleza. Es evidente que la administración del presidente Joe Biden no está simplemente revirtiendo las políticas de Trump.

Algunos analistas, citando la atribución de Tucídides de la guerra del Peloponeso al miedo de Esparta a una Atenas en ascenso, creen que la relación entre Estados Unidos y China está entrando en un período de conflicto en donde se enfrentan un poder hegemónico establecido con un retador cada vez más poderoso.

Yo no soy tan pesimista. La interdependencia económica y ecológica reduce la probabilidad de una guerra fría real, mucho menos de una guerra caliente, porque ambos países tienen un incentivo para cooperar en muchas áreas. Al mismo tiempo, un error de cálculo siempre es posible, y algunos ven el peligro de “caminar como sonámbulos” hacia la catástrofe, como sucedió en la Primera Guerra Mundial.

Joseph Nye. Ex funcionario en los gobiernos de Jimmy Carter y Bill Clinton. Está considerado el erudito más influyente en política exterior estadounidense. Es geo-politólogo, autor de “Poder e Interdependencia” y profesor en la ‘Kennedy School of Government’ de Harvard, donde ya fuera decano.