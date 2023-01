«Chino» Navarro: «El disparate de la oposición es que no quiera tratar otros temas debido al juicio político»

Fernando «Chino» Navarro, ex secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, acusó a la Justicia de tener un rol partidario. «La oposición confunde la carrera electoral y el interés político con el bien común de los argentinos, por eso apuesta al fracaso de Alberto Fernández«, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cómo está viendo a Alberto Fernández en este modo campaña?

Lo veo bien, tranquilo, pensando en la crisis que afronta el mundo, la guerra y la inflación que lentamente baja. No lo veo pensando en lo electoral en términos de candidatura, sí buscando que el oficialismo gané la elección, ya que Macri nos hundió sin pandemia y sin guerra.

Hace unos días tuvo un cruce con Hernán Lombardi por el pedido de juicio político a la Corte, ¿qué balance hace al respecto?

Parto de un dato insoslayable: la Corte ordenó que se le de dinero de la Nación asignado a las provincias a la Ciudad, por un pleito sobre el tema de fondos de seguridad que el mismo tribunal aún no resolvió.

Y lo hace a partir de una sentencia sin fundamento, lo cual la convierte en una sentencia nula. Por consiguiente, es natural que se pueda pedir un juicio político al presidente de la Corte, y eso no es entrar en contra de la democracia o la Constitución. Se trata de sanear el funcionamiento de las instituciones cuando algo funciona mal.

¿No le parece demasiada tensión entre dos de los tres poderes del Estado, justo en un año electoral?

Hay una tensión, pero no podemos ignorarla sino resolverla. La Justicia decidió tener un rol partidario. Un fallo de la Corte debería atenuar una crisis, todos deberíamos estar incómodos porque no favorece a nadie en particular. Pero si sólo beneficia a un sector, ese fallo tiene un componente político más partidario, en lugar de pensar en el interés de todos los argentinos.

¿Qué le parece que la oposición directamente no se presente para dar quórum acerca de este tema?

Son las reglas del juego de la democracia, aunque no lo comparto. Es una forma de empujarte a la negociación. El disparate de la oposición es que no quiere tratar otros temas debido al juicio político.

La oposición confunde la carrera electoral y el interés político con el bien común de los argentinos, por eso no debe apostar al fracaso de Alberto Fernández.

Teniendo en cuenta la inflación de diciembre del 5,1% y el pedido de paritarias de no más de 60%, ¿ve posible cumplir con la meta inflacionaria en abril?

Sí, es posible. Y ojalá ocurra para favorecer a todos los argentinos. De todas maneras, es cierto que seguiría siendo una inflación alta. Sin el esfuerzo de toda la población es imposible.

El Frente de Todos de cara a las elecciones

Si se postula, ¿votaría a Sergio Massa en las elecciones?

Por supuesto, al igual que Alberto Fernández y a candidatos del Frente de Todos que expresen trabajo y amor por la democracia.

Nos equivocamos, la clase dirigente, en encerrarnos en una pelea a puertas cerradas. Hay que abrirles las puertas a los empresarios, como hicimos con Antonio Aracre la semana pasada. Debemos empezar a escuchar a los que piensan diferente, no somos dueños de la verdad. Cristina Kirchner, al renunciar a algún cargo, debería ser valorada por personajes como Macri.

Cristina afirmó que la proscribieron, ¿usted le cree?

Ella es inocente porque está en un proceso judicial sin ninguna sentencia firme. El tema es que los medios de comunicación toman partido y dicen que cualquier persona procesada es una delincuente, formando sentencia en el marco social.

Ella sostiene que está proscrita por las mentiras que dicen desde la oposición, por eso no quiere exponer al oficialismo, no quiere hacerles el juego. Hay mucho componente humano, no es una decisión fácil.

Pero, en todo caso, judicialmente se puede presentar como candidata, ¿correcto?

Sí, puede. Pero le creo cuando dice que no: generalmente ha sido consecuente con lo que dijo. Más allá de que pueda cambiar de opinión, dependiendo de la variación de las circunstancias.

Lo más saludable que le puede pasar al Frente de Todos es definir qué país queremos. Las PASO van ayudar a eso. Si llegamos a ser Gobierno, aunque ahora parezca difícil, deberíamos discutir los subsidios de las tarifas y qué hacer con el trabajo. El mundo cambió en los últimos años, estamos en las peores crisis, por eso debemos resurgir un modelo de Nación.

Hay que ser conscientes que hay casi 7 millones de trabajadores que no tienen derechos, y eso no puede ser así.

