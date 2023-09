«Chino» Navarro: «En el voto a Milei hay voto bronca y voto esperanzado»

Fernando “Chino” Navarro, funcionario de la Jefatura de Gabinete, afirmó que el día posterior a las PASO, el Gobierno sufrió una presión muy dura del FMI para devaluar. “Me parece bien que se enoje del Fondo Monetario con las medidas del Gobierno, porque no vamos a gobernar subordinados a los intereses de ellos”, opinó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Este jueves, Sergio Massa realizó un acto junto a los movimientos sociales en el estadio Malvinas Argentinas en Paternal. En él, los movimientos sociales dijeron que la campaña debía hacerse “barrio a barrio”. ¿Cómo vio el acto de ayer? ¿Qué evaluación hace?

Si bien ya habíamos hecho una actividad en el estadio de Ferro antes de las PASO, es la segunda actividad más importante que hicimos.

Además del Movimiento Evita estuvo la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, y una innumerable cantidad de organizaciones populares, sociales y políticas, que también apoyan la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, entendiendo que somos conscientes de la difícil situación, que este mes ha sido el peor de las últimas décadas.

Fernando «Chino» Navarro: «No me sorprende el resultado porque hay un castigo a la política en general»

Consideramos que estamos obligados a poder trabajar para resolver los problemas pendientes, para que, de una vez por todas, Argentina sea un país donde vivir sea una alegría, teniendo un pasar justo, equitativo.

¿Hubo un cambio en la campaña en las últimas semanas? ¿Un respaldo distinto del justicialismo del que se le venía dando previo a las PASO y en los días posteriores?

No se, lo que sí, es un momento distinto. La campaña, antes de las PASO, tenía una perspectiva y expectativa, y post-paso, estuvo la confirmación de que hay un voto que está buscando algo nuevo, inédito, novedoso, en la política tradicional, que se expresa en Milei.

En el voto a Javier Milei hay voto bronca y voto esperanzado​. Creo que hay un montón de pibes que están absolutamente desencantados con quienes hacemos la política tradicional, y eso nos obliga a redoblar el esfuerzo, a escuchar mucho.

Tucker Carlson publicó la entrevista a Milei: «El Papa está del lado de las dictaduras»

Por ejemplo, en el Movimiento Evita, hace varias semanas que estamos organizando plenarios, asambleas y recorridas donde la consigna es escuchar. No enojarnos, no discutir, sino entender. Y para entender hay que escuchar y abrazar, y si hay críticas, entender que muchas veces son legítimas, cualquier vecino tiene el derecho a efectuarlas.

Hay que tener la paciencia para revertir la situación junto con ellos, y poder construir un nuevo escenario.

Encuesta: Milei encabeza la intención de voto y supera a Massa por 4 puntos | Perfil

En los últimos días hubo anuncios, como la elevación del piso de Ganancias y la devolución del IVA. Desde la oposición dicen que “esto es una bomba” y que “lo que se va a venir es una hiperinflación”. ¿Considera que es como dice la oposición? ¿Las medidas de Massa son un “plan platita” que puede traer consecuencias?

Primero, nosotros estamos gobernando. Nos han elegido para gobernar cuatro años y lo vamos a hacer hasta el último día con responsabilidad y de acuerdo a nuestras convicciones.

El día posterior y las horas posteriores a las PASO, nuestro gobierno sufrió una presión muy dura del Fondo Monetario, que quería que devaluáramos el 100%.

Sergio Massa, con el aval de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, devaluó en una proporción mucho más reducida, pero eso generó consecuencias. Hubo aumentos de precios, corrida del dólar blue, etcétera.

Una a una, todas las medidas del Gobierno con «efecto electoral» para Sergio Massa

Lo que está haciendo el Gobierno hoy está muy bien, y me parece muy bien que se moleste la oposición, porque habla de su hipocresía y de su absoluta indiferencia respecto a la situación de las mayorías.

Y también me parece bien que se enoje del Fondo Monetario con las medidas del Gobierno, porque no vamos a gobernar subordinados a los intereses de ellos. Sabemos que existen, sabemos que hay que negociar, pero no vamos a dudar cuando hay que compensar.

Somos conscientes que no estamos resolviendo problemas de fondo, estamos compensando lo que generó la devaluación y también la situación de arrastre. Pero tenemos que volcar recursos para que haya mayor consumo de los sectores más humildes, la clase media baja y los sectores medios. Políticas crediticias, beneficios para importar y para exportar.

Cómo será el programa «Compre sin IVA»: cuándo entrará en vigencia

Toda una serie de medidas que hacen a la economía, a pesar de los números de inversión, que son muy feos, sobre lo que estamos trabajando, y me animo a afirmar que lo peor ya pasó. No podemos dejar que se caiga la actividad económica, y la actividad económica funciona.

Hemos recuperado miles y miles de puestos en la actividad industrial y también en otros rubros. Mientras que el gobierno anterior no solamente nos dejó una alta inflación y el endeudamiento más alto de la historia, sino un parate en la economía.

Por supuesto, con inflación, con situación salarial en las paritarias, por eso también se sube el piso de Ganancias, la devolución del IVA. Son todas medidas que buscan darle a la mujer y el hombre argentino, vote como vote, la posibilidad de que el salario rinda más.

Sabemos que no es la solución de fondo. Pero la solución de fondo la vamos a iniciar, si el pueblo argentino nos vota, que es muy posible, a partir del 10 de diciembre, cuando Sergio Massa sea el presidente de la Nación, acompañado por Agustín Rossi.

¿El Gobierno le “pateó el tablero” al Fondo Monetario Internacional con las últimas medidas?

La posible postergación del debate por el Presupuesto 2024

Ayer, Sergio Massa dijo que coincidía con Javier Milei en el pedido que el candidato de ultraderecha hizo para postergar el debate por el Presupuesto 2024. Lo cierto es que la respuesta fue a medias, porque el presupuesto ingresa hoy. ¿Cuál es su posición sobre este debate?

El presupuesto es un mandato que atraviesa la Constitución. Hay un marco legal que establece que hay que presentarlo.

Si no lo presentáramos, imagínese, sería un escándalo, no solamente de la oposición. Los medios opositores se desgarrarían las vestiduras diciendo que somos una democracia restringida, el populismo “no se qué”, casi una “dictadura bananera”, etc. Entonces, estamos cumpliendo con el marco legal de presentar el presupuesto.

Lo que plantea Milei, que generalmente no plantea cosas razonables, esta vez es razonable. Sería una necedad no reconocer que es razonable que todos los sectores de la oposición y de la producción hiciéramos una pausa en el marco electoral para discutir un presupuesto con un escenario más claro.

El Gobierno manda el Presupuesto 2024 a Diputados

No es lo mismo discutir un presupuesto sabiendo quién va al balotaje, o si ya se prefigura un candidato a presidente de cara al 10 de diciembre, que discutirlo ahora.

Cuando Juntos por el Cambio expresa posiciones que yo no comparto, pero entiendo que son legítimas o forman parte de su componente doctrinario, yo las respeto. Lo que no respeto es la hipocresía.

Hace una semana le exigían a Sergio Massa que elimine el impuesto a las ganancias, hay una reducción sustancial y se oponen. Recuerdo a Macri que decía que iba a derogar el impuesto a las ganancias, y hoy se opone a la reducción sustancial.

Bueno, sobre todo de quien fue presidente, este tipo de actitudes demuestra que hay una intención no de servir al pueblo argentino, sino solamente de pelear por votos, y eso tampoco ayuda. Está bien que todos queramos tener votos, pero no hace falta mentir ni engañar, ni ser oportunista o hipócrita.

Cecilia Moreau confirmó que este viernes ingresará el proyecto del Presupuesto 2024

El rol de Cristina Kirchner en la campaña

¿Cree que sumaría que Cristina aparezca en la campaña?

Por supuesto que sumaría que todos los actores de Unión por la Patria participen y tengan presencia en la campaña. Lo que también es cierto es que ya desde hace muchísimo tiempo, Cristina dijo expresamente que cada militante tenía que tomar “el bastón de mariscal”.

Es decir, que cada uno de nosotros ejerza la responsabilidad de hacer valer el lugar que tenemos, para reconstruir el peronismo, y, en este caso, Unión por la Patria.

Me parece que habla muy bien de ella que le deje un espacio a Sergio Massa para consolidarse como el coordinador y jefe de campaña de cara octubre, más allá de que tiene un equipo, están Wado, Manzur, Juan Manuel Olmos, hay otros actores.

Valdés: «La pelea entre Kicillof y Máximo es de chicos que estuvieron juntos»

Luego que entremos el balotaje, seguramente, se empezará a constituir o consolidar una jefatura política, porque, a partir del diez de diciembre, para transformar la Argentina como hay que transformarla, se requiere un presidente que sea consecuente con toda la disposición que le da la Constitución. Es decir, que sea el jefe de Estado.

Eso también le va a dar autoridad y legitimidad para convocar a un gran acuerdo en el que, además de la política, esté la sociedad argentina. El sector productivo, el sector gremial, universitario, organizaciones sociales, otros partidos políticos. Pero no para administrar la crisis, para resolverla en función de los 47 millones de argentinos, hayan votado como hayan votado.

Las perspectivas electorales

¿Cree que al balotaje llegarán Milei y Massa? ¿Massa y Bullrich?

No lo sé, esto es como un campeonato de fútbol, si querés ser campeón, le tenés que ganar al que te pongan enfrente.

Elecciones: las autoridades de mesa recibirán un viático adicional a la suma fijada para el 22 de octubre

Uno u otro me da lo mismo. Lo que quiero es trabajo, porque Argentina merece un presidente, y también un destino donde la inflación, dentro de unos meses, pase a ser un recuerdo, donde la pobreza baje, donde el salario suba, donde cada mujer y hombre estemos seguros y sin miedo.

Eso se lo debe la política al pueblo argentino. Por eso, cuando Sergio Massa dice “hay que pedir disculpas por lo que hicimos mal”, estoy absolutamente convencido de eso. Pero eso no me pide trabajar para poder presentar al pueblo argentino una mejor opción electoral y, sobre todo, cuando ganemos, hacer lo que no hicimos, y también hacer mejor lo que venimos haciendo, que fue bastante.

Usted destaca que un presidente tiene que tener liderazgo. ¿Cree que eso es parte de lo que le faltó a Alberto Fernández?

Para poder analizar la gestión de Alberto Fernández debemos tomar un tiempo más extenso, porque si no, es como opinar de un partido cuando aún no terminó.

Debate presidencial: ubicaciones, temas y detalles de los cinco candidatos

Segundo, yo soy integrante del gobierno de Alberto Fernández. Me he quedado y me voy a quedar hasta el último día con él, porque tengo una lealtad con él, no solamente personal, porque es mi amigo, sino también de gestión.

Es el gobierno que ayude a ganar y a que se conformara como tal.

Yo creo que con el tiempo este gobierno va a ser mucho mejor recordado a como lo vemos hoy. Pero démosle tiempo al tiempo. Dentro de siete u ocho años, o quizás algunos meses, va a haber una visión que va a considerar que al gobierno de Alberto Fernández le tocaron las siete plagas de Egipto, y sin embargo acá estamos, competitivos, en estado de derecho, en absoluta libertad, fortaleciendo al sistema democrático, insertos en el mundo.

Intelectuales alertaron sobre la fragilidad del orden democrático si gana Milei

Por supuesto que también hay errores, pero el tiempo va a ser el mejor jueves de la gestión de Alberto Fernández y de todos nosotros.

¿A quien votaría en un balotaje si Massa no llegara a la segunda vuelta?

Va a ganar Sergio Massa.

FM JL