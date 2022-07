Chubut sigue sin ministra de Educación y peligra el retorno a clases luego del receso invernal

El conflicto con los trabajadores de la educación de la provincia de Chubut continúa sumando meses sin llegar a una resolución. El gobierno de Mario Arcioni aún no acordó los incrementos salariales y hace una semana sufrió la renuncia de la titular de la cartera educativa, Florencia Perata. El lunes que viene iniciarán las vacaciones de invierno.

“No podemos garantizar el retorno a las aulas tras el receso invernal porque el gobierno provincial no dio respuesta a ninguna de las demandas salariales”, expresó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Daniel Murphy. El regreso está programado para el lunes 25 de este mes.

El dirigente de ATECh informó que hasta este viernes recolectarán los mandatos de las asambleas escolares, ya que durante el receso habrá un nuevo encuentro con las autoridades en el marco de la discusión salarial. “El Gobierno que no está dispuesto a moverse de un incremento del 15% en 3 cuotas, lo que resulta claramente insuficiente», indicó Murphy.

Además, desde el gremio suman los diferentes pedidos de mejoras en infraestructura. “La semana pasada hicimos otro paro por 24 horas en protesta por la intoxicación masiva con monóxido de carbono que ocurrió en una escuela de El Maitén, lo que es un síntoma de lo que ocurre en todas las escuelas, que funcionan de manera deficiente”.

Recordemos que el gobernador Arcioni aún no logró ocupar el cargo que dejó vacante Florencia Perata, ya que la concejal de Esquel, Valeria Saunders, comunicó a través de redes sociales que “al no estar garantizadas las cuestiones mínimas, no asumiré como Ministra de Educación”. En este sentido, Saunders retiró el pedido de licencia que había presentado ante el Concejo Deliberante para poder asumir el cargo.

Al no estar garantizadas las cuestiones mínimas, NO asumiré como Ministro de Educación de la Provincia del Chubut. @valeriaelenasa — Bloque Chubut Al Frente-Esquel (@ConcejalesOK) July 5, 2022

Cabe destacar que la provincia patagónica lleva alrededor de 5 años sin tener clases con normalidad y desde 2017 a la fecha han pasado por la conducción del ministerio Gustavo Castán, Graciela Cigudosa, Leonardo De Bella, Paulo Cassutti, Andrés Meiszner y Florencia Perata.