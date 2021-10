CICATRICES DE LA PANDEMIA | 7 miradas

Silvana Tenreyro-* “Los bancos centrales en el mundo no monetizaron la expansión fiscal por la pandemia; usaron la flexibilidad que les da su mandato para hacer política monetaria contracíclica. Nadie les dijo que lo hicieran, ni el Tesoro ni el Ministerio de Economía respectivos. Esa es la independencia con la que deben comprometerse. Si se ajustan a su mandato, no complican la óptica ni las expectativas de inflación; si no lo hacen, pueden alimentar la espiral inflacionaria”.

“Los programas con metas inflacionarias siempre son flexibles. Permiten actuar de manera contra cíclica: el problema es por qué y quién le dice que actúe. Es importante que el Banco Central comunique por qué lo hace, porque caso contrario, ahora será la pandemia, la próxima, por elecciones o por interés político”.

“Cuando un presidente de un Banco Central recibe presiones, debe aceptar el pecado, confesarlo y salirse del puesto. Si el mandato no le permitía flexibilizar, debemos mejorar el mandato”.

“La Argentina y Venezuela ya tienen inflaciones “difíciles” de controlar. Analizó que los países desarrollados -en Europa y Estados Unidos- financiaron la expansión del gasto público con endeudamiento, pero subrayó que las tasas de interés de sus bonos soberanos bajaron, al revés de lo que ocurrió en América latina. Cuando se quiere intervenir con política contracíclica siempre se paga, se pagará con el tiempo y con el crecimiento”.

“Mientras en Estados Unidos se optó por transferencias directas de dinero y más altos seguros de desempleo, el Reino Unido apuntaló a las empresas para evitar la pérdida de empleos. El modelo argentino se parece al estadounidense -obviamente, con diferencias de magnitud- y que tiene la ventaja de poder llegar a los “informales”. Además, si hay cambios estructurales en el mundo laboral, podría ayudar a la reubicación de quienes lo recibieron.”

“La credibilidad de los bancos centrales y, en esa línea, se construye con evidencias y gradualidad, con paciencia y compromiso. No hay que abandonar el barco ante la primera de cambio, hay que mantener una consistencia sostenidamente”.

“La mayor inflación internacional depende de la heterogeneidad de la recuperación global, más dinámica en bienes que en servicios. Los bancos centrales, junto con la política fiscal, deben jugar un rol en sustentar la recuperación; “el desafío es equilibrar demanda con mantener la inflación bajo control, lo que este año es más difícil”.

“Cerrar las escuelas, en especial en América latina acentuará las “cicatrices” económicas de la pandemia…Para los chicos que lo sufrieron será más complejo que entren y progresen en un trabajo formal; no hay que minimizar los efectos permanentes que ese impacto pueda tener en la recuperación y en la distribución del ingreso. Es un desafío para los hacedores de políticas públicas; aún antes de la pandemia la performance educativa de la región era pobre en comparación internacional. Recuperar lo perdido debería ser un objetivo”.

*Silvana Tenreyro es miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y profesora en la London School of Economics. La Fundación finlandesa Yrjo Jahnson y la Asociación Europea de Economía (AEE) le concedió el premio a “economistas europeos de menos de 45 años que han hecho aportes significativos a la ciencia.”