Cierre de listas: El cupo sindical benefició a la Corriente Federal y provocó “desazón” en la CGT

El reparto de candidaturas de la coalición “Todos” dentro del movimiento obrero dejó un inocultable malestar en la mesa chica de CGT que advirtió que la preeminencia de Cristina Kirchner en el armado de la boleta bonaerense benefició a la denominada Corriente Federal Sindical, con la inscripción del referente Sergio Palazzo en un privilegiado cuarto lugar, con tres postulantes en la nómina.

En los hechos, el gremio de Palazzo, La Bancaria, desde el 10 de diciembre tendrá además tres representantes en la Cámara de Diputados. A la segura elección del dirigente de origen radical, se le suman dos legisladores surgidos del gremio que asumieron en diciembre de 2019: el tucumano Carlos Cisneros y la bonaerense Claudia Ormaechea.

En la CGT hicieron notar su “desazón” luego que ningún representante de calle la entidad de calle Azopardo lograra incluirse en las listas “que, mayoritariamente, se definieron con lapiceras de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo”. Con todo, una fuente consultada dijo que en la inclusión de dirigentes de la Corriente Federal –también están presentes Vanesa Siley (Judiciales) en el 7° lugar y Walter Correa (Curtidores) en el 18°, ambos con aspiración de renovar sus bancas- pesó más “Cristina que La Cámpora”.

En su agradecimiento a través de su cuenta de Twitter, Palazzo agradeció a Cristina y a Máximo antes que al presidente Alberto Fernández. Desde hace tiempo es fuente de consulta de la Vicepresidenta, que también fue fundamental en la inclusión de Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) en un lugar expectante de la nómina de candidatos, con grandes chances de renovar su banca en la cámara baja.

Si la lapicera de la ex presidenta pesó para decidir el cupo sindical de los candidatos en el principal distrito del país, fue evidente que favoreció a los sectores con los que mantiene buen diálogo. Y no así al sindicalismo tradicional, desde los gordos de la CGT hasta Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. El camionero retomó el vínculo con el kirchnerismo pero a través de Máximo Kirchner, que incluyó a Pablo Moyano en la conducción del renovado PJ bonaerense.

Con algo de malicia, desde la central obrera advierten en las últimas horas sobre qué hará Palazzo con las elecciones internas en La Bancaria previstas para septiembre cuando se encuentre inmerso en la campaña electoral con vistas a las PASO del 12 de ese mismo mes.

En tanto, la CTA Autónoma, que no logró colar al jefe de ATE provincial Oscar de Isasi en la boleta bonaerense, pudo inscribir a Claudio Lozano, director del Banco Nación e histórico economista de la entidad, en el puesto 7° de la lista porteña de precandidatos a diputados nacionales. Aunque es prácticamente imposible su ingreso al Parlamento –se estima que “Todos” podría sumar entre 3 y 4 bancas en un distrito considerado hostil-, en la central afirman que lograron poner en discusión su participación en el armado de listas. “Siempre fue muy difícil. No estábamos para nada seguros así que no golpeó casi nada”, reconoció una fuente consultada.