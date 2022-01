cinco consejos para cuidar tus finanzas personales

La irregularidad en los pagos de las tarjetas de crédito de las familias se disparó un 167% para el 2021 como consecuencia de la caída de los ingresos. Actualmente, hay casi 400.000 tarjetas con distintos niveles de irregularidad en los pagos. Es por este motivo, que la necesidad de estar al día con las finanzas, es clave.

Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School compartió con Diario Correo algunos consejos para cuidar las finanzas este 2022. Aquí los principales:

1. Tener un control de los ingresos y gastos

Para empezar, Acosta afirmó que se debe tener en claro cuánto gana, cuánto gasta y en qué gasta, así podrá calcular su excedente o faltante, y a partir de allí saber cómo manejarlo.

En cuanto a los ingresos, siempre se debe tomar en cuenta el ingreso neto (después de los descuentos), y no el ingreso bruto. Respecto a los gastos, se recomienda distinguir entre gastos domésticos (alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc.), gastos de manutención del hogar (alimentación, aseo, salud, educación, etc.), gastos de transporte (pasajes, taxis, gasolina, etc.), y gustos diarios y semanales.

2. Reducir gastos no esenciales

Normalmente se incurre en gastos que no son estrictamente necesarios, ya sea de forma diaria (como comprar golosinas, gaseosas o jugar la lotería) o de forma semanal (como ir al cine, cenar en un restaurante o salir a un centro comercial). Incluso, hay gastos que se pueden evitar, como gastar en taxis por no levantarse más temprano y tomar el transporte público. Este tipo de gastos se debe procurar controlarlos o reducirlos, para tener una mayor capacidad económica.

3. Planificar las compras

La planificación es fundamental parta no gastar de más al momento de realizar cualquier compra. Por ejemplo, cuando se va al supermercado, se recomienda elaborar una lista y respetarla, para no adquirir algo que no necesita.

Asimismo, muchas familias suelen comprar productos “en mancha”, con el fin de ahorrar en conjunto por el precio “al por mayor”. Otro ejemplo de una adecuada planificación es buscar previamente por internet el producto que va a comprar, y de esta forma encontrar el mejor valor.

4. Ahorrar, aunque sea de a poco

Uno de los mejores hábitos financieros es ahorrar, el cual debe verse como “pagarnos a nosotros mismos”. El ahorro nos permite alcanzar ciertas metas (como acumular para la cuota inicial de un departamento o un auto), así como afrontar algunos imprevistos (emergencias familiares, accidentes, etc.). En ese sentido, lo ideal es ahorrar al menos el 10% de los ingresos, y acumular en el tiempo unos tres sueldos mensuales como mínimo.

5. Endeudarse solo para compras importantes

El especialista afirmó, por último, que el endeudamiento sólo debe hacerse cuando se trate de un consumo que tenga un valor importante, como un electrodoméstico, un mueble grande o un viaje, cuya compra no se pueda pagar en su totalidad a fin de mes. En estos casos, lo mejor suele ser un préstamo personal en vez de una tarjeta de crédito, ya que las tasas son más bajas en promedio.