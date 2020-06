Citan a otros dos ex agentes de la AFI por el presunto espionaje ilegal – Télam

La comisión bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, retomará hoy sus reuniones con la convocatoria a otros dos ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en el marco de las reuniones que mantiene ese cuerpo para analizar las denuncias sobre presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

Se trata de Mercedes Funes Silva y de Emiliano Matta, dos ex agentes de la AFI que aparecen implicados en la causa que lleva adelante el juez Federico Villena en Lomas de Zamora, quienes fueron citados para esta tarde por las autoridades de la comisión que se desarrollará a partir de las 13 en forma reservada.

Para mañana, en tanto, la comisión convocó a exponer ante ese cuerpo parlamentario el ex director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el empresario Martín Terra, cercano al ex titular de la AFI Gustavo Arribas y ex esposo de la actual mujer del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien también habría sido víctima del espionaje.

Pereyra, según relató la semana pasada ante ese cuerpo parlamentario el ex espía Jorge “Turco” Suárez, le comunicó que se había reunido con Arribas, quien dio la orden de espiar a políticos, en particular a peronistas.

“Él quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embarco”, contó Sáez que le dijo Dalmau Pereyra en 2018.

En esa charla, el entonces jefe de Contrainteligencia le anunció a Sáez que había discutido con las autoridades de la AFI y que le iban a pegar “una patadita”, tras lo cual le confesó: “Silvia (Majdalani, ex número dos de la AFI) me ofreció España o Chile y me parece que voy a agarrar Chile porque está más cerca de mi familia”.

Finalmente, Dalmau Pereyra se fue a Chile y su lugar fue ocupado por Alan Ruíz, quien impulsado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se convirtió en un hombre de referencia para Majdalani y, según relataron los tres espías que pasaron por el Congreso, encabezó el grupo de los autodenominados Super Mario Bros, que espiaron entre otros a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el marco de las reuniones que mantiene la comisión, el viernes habían sido citados la ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada Susana Martinengo y el ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Alan Ruiz, quienes no concurrieron a exponer ante ese cuerpo.

Martinengo, que estaba invitada por aparecer mencionada en la documentación secuestrada a los espías Facundo Melo y Leandro Araque, que ya expusieron ante ese cuerpo bicameral, se amparó en su derecho de excusarse de concurrir a la comisión, ya que los civiles tienen esa posibilidad.

En cambio, Ruíz no concurrió a la comisión alegando cuestiones de salud pero el sábado último fue detenido en el marco de esta causa de espionaje ilegal y será indagado hoy, por orden de la justicia federal de Lomas de Zamora en una causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria, en agosto de 2018.