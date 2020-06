Claudia Zamora: La cuarentena es la única manera que tenemos para cuidarnos de este enemigo

En la previa a la sesión en donde entre otros temas se tratará la Ley de Alquileres, la senadora por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala fue entrevistada por la señal del Senado TV en donde resaltó la importancia del tratamiento de esta ley y del acompañamiento a los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo “Significa, por un lado tratar el tema de alquileres que ya tiene media sanción en diputados de la cual participé como diputada y también los DNU que en estas instancias de crisis de la pandemia, tenemos que acompañar y ratificar estos DNU y es importante que participemos tanto el oficialismo como la oposición”.

Sesiones virtuales

Con respecto a la nueva modalidad de sesiones virtuales, la presidente provincial resaltó la importancia de seguir sesionando y agradeció a los empleados del senado que ponen en funcionamiento este sistema “Me siento bien y cómoda, creía que podía ser más difícil la cuestión de no estar físicamente presentes, pero llega un momento en que uno se olvida que el resto de los senadores están detrás de la pantalla y aprovecho la oportunidad para felicitar a los encargados del senado que realizaron este sistema para que todos podamos estar presentes en el recinto”.

En otro tramo de la entrevista la senadora contó cómo es la actualidad santiagueña con respecto al coronavirus y las tareas de prevención que se vienen realizando: “Gracias a Dios en Santiago hemos tenido 22 contagios, los cuales han sido detectados de inmediato en donde el gobernador, el poder ejecutivo provincial junto a los ministros vienen llevando acciones concretas y a tiempo para prevenir. Hay controles exhaustivos en cuanto al tránsito y está cumpliéndose la cuarentena restrictivamente. Todos los casos han sido importados, no hubo autóctonos y cada intendencia está haciendo cumplir también la cuarentena y se ha montado un gran centro, que podíamos decir un hospital realmente en donde es nuestro nodo tecnológico con 3 mil camas que esperemos que no tengamos que usarlo”.

Por último se refirió a cómo está llevando la tarea el presidente Alberto Fernández: “Está actuando muy bien. Sabemos que hacer una cuarentena no es lindo, porque nos afecta a todos, pero es la única manera que tenemos para cuidarnos de este enemigo desconocido. Tenemos que seguir y cumplir, más allá si es que nos puede o no gustar. Además las decisiones están tomadas con el gabinete y quienes conocen el tema como los infectólogos. Esperemos que todo siga controlado y que no surjan casos que hagan colapsar el sistema de salud”.