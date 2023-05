Claudio Loser: «La economía no es el fuerte de Cristina Kirchner»

“Voy a tratar de ser ligeramente diplomático, la economía no es el fuerte de Cristina Fernández de Kirchner y tiene una visión equivocada o la gente que la apoya en esto le da mensajes que no indican un conocimiento profundo de cómo funciona esta, no importa si es una economía dirigida, mixta o de mercado” dijo Claudio Loser en El Disparador.

“En estos momentos geopolíticos algunas personas dicen que el Fondo Monetario Internacional no es el único a quien uno recurre en última instancia porque está China y los Brics, pero el país asiático dice que no van a prestar a menos que el fondo también entre. El FMI es el médico final cuando el enfermo lo está mucho y hay que decirle que debe entrar en un tratamiento muy duro que lo puede dejar complicado por un tiempo, pero es el remedio necesario.”

“El FMI es como el dentista al que uno insulta porque le hace doler cuando le arregla las caries, o una zona cercana, por los desarreglos que uno hizo. El fondo cobra una tasa de 7%, China no es muy transparente en cómo funciona, puede que sea menor pero es dinero a mucho más corto plazo y que se debe devolver. En el peor de los casos son comparables dado el riesgo de Argentina”, comentó Loser.

“El Fondo Monetario Internacional está diciendo que nos da dinero para que Argentina, y no el Frente de Todos, lo pague en 10 años en vez de ahora. Si nos adelanta la plata, que corresponde al mes de septiembre, el riesgo es que el país no tenga para pagarle y que entre en atraso. Me sorprendería muchísimo que el fondo llegara a eso, puede prestar una cantidad relativamente pequeña dentro del esquema de préstamo para situaciones de crisis, como la de la sequía.”

por R.N.