claves para entender en qué punto está el Consejo Europeo

El acuerdo está lejano. Tanto como hace una o dos semanas. En los últimos tiempos, los avances para aprobar el fondo de recuperación pospandemia de la UE han sido mínimos, casi imperceptibles. Tampoco los hubo este viernes, en la primera jornada de la reunión del Consejo Europeo. El encuentro entre los 27 prosigue este sábado con la idea, ya sí, de acercar posturas, aunque no se descarta la opción de que tenga que convocarse una nueva cumbre en septiembre. “La cosa va al ritmo que esperábamos, todo se ha ido enfriando el último mes, no sería raro salir sin acuerdo”, confirman fuentes comunitarias a 20minutos. Pero, ¿cómo está la situación ahora mismo entre los líderes?

¿Qué propuesta se debate?

La propuesta que ahora está sobre la mesa es la del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Supone reducir a 1,074 billones de euros el Marco Financiero Plurianual, lo que supone un 2,3% menos que lo planteado por la Comisión, pero mantener el fondo de recuperación en 750.000 millones.

La Comisión Europea establece que, de esa cantidad, 500.000 millones sean en transferencias a fondo perdido y los 250.000 restantes se den en forma de créditos. Las transferencias supondrían una mutualización de la deuda, algo a lo que los países del norte no están dispuestos. “Se han dado pasos históricos”, explican las fuentes. De todos modos, no parece que esa propuesta vaya a ser la definitiva.

¿Dónde están las diferencias?

Las discrepancias entre los países están, no tanto en la cantidad, como en el formato. Además, Francia y Alemania propusieron un fondo de 500.000 millones (menor que el ideado por Von der Leyen) con totalidad de transferencias. Esa es otra opción, pero se ha enfriado. La condicionalidad es la que dificulta el pacto: los países del norte no están dispuestos a que haya transferencias y quieren que todas las ayudas sean a través de préstamos.

¿Cuál es la posición del sur?

España, Francia o Portugal defienden a capa y espada el fondo de 750.000 millones con mayoría de transferencias. Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, líderes de los Estados miembros más afectados por la pandemia de la covid, aseguran que la idea del norte “es imposible” y apelan a la “solidaridad”. El presidente del Gobierno ha reconocido que “habrá que ceder”, pero no está dispuesto a condiciones duras para tener acceso a las ayudas.

¿Y qué dicen los países del norte?

Aquí se encuentra el bloqueo, con posiciones tan lícitas como las del sur, pero mucho más duras. Los frugales (Países Bajos, Dinamarca, Austria y Suecia) quieren que los fondos se den a través de créditos, es decir, sin compartir la deuda. Pero no solo eso. El primer ministro neerlandés, además, quiere que el norte controle las reformas del sur para poder ‘conceder’ el dinero.

Rutte ha exigido a España que aborde una reforma laboral y del sistema de las pensiones para acordar el fondo, mientras que el primer ministro de Austria, Sebastian Kurz consideró este viernes que los países del sur son poco menos que “Estados fallidos” y lo tiene claro: “Queremos solidaridad, pero pensamos también en los contribuyentes austriacos”.

¿Puede haber un punto intermedio?

Sería lo ideal, pero es complejo. A medida que avanzan las horas, los jefes de Estado y de Gobierno son conscientes de que tendrán que hacer cesiones. El plan de Michel ya se puede considerar un punto medio, pero tampoco alcanza para el consenso. No cambiarán tanto la forma como el fondo. Habrá modificaciones en el condicionamiento.

¿Se llegará a un acuerdo?

Es el llamamiento que han hecho tanto el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay urgencia, sobre todo en los países más castigados por el virus. Otros, como Países Bajos, no tienen tanta prisa, como reconoció el propio Rutte hace días. “Llegados a un punto de no retorno será mejor que no haya acuerdo a que se alcance un mal acuerdo”, sentencian las fuentes.