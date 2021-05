Cobos, sobre la vacunación de Macri en EE.UU: “No lo tendría que haber hecho” – Télam

“Haba dicho que se iba a vacunar ac cuando corresponda”, critic Cobos.

El senador nacional Julio Cobos (UCR-Mendoza) subray este lunes que el exmandatario Mauricio Macri no tendra que haberse vacunado en Estados Unidos cuando tres meses atrs, durante el mes de febrero, haba posteado en redes sociales que no iba a inmunizarse contra el coronavirus hasta que “el ltimo de los argentinos de riesgo” lo hubiera hecho.

“Cuando uno est en poltica y dice una cosa, hay que sostenerla”, remarc el exvicepresidente y legislador del radicalismo al referirse a la noticia de que Macri se aplic en una farmacia de EEUU la vacuna monodosis de Johnson & Johnson contra la Covid-19, como revel el domingo Macri desde su perfil de Facebook.

En dilogo con la seal televisiva con la seal televisiva CNN en espaol, Cobos fue consultado por la decisin del expresidente de vacunarse durante su estada en EEUU, y entonces seal: “No lo tendra que haber hecho”.

“l haba dicho que se iba a vacunar ac cuando le corresponda”, reproch Cobos y adems record que Macri “tiene ms de 60 aos” (el fundador del partido PRO y exmandatario durante el perodo 2015-2019 tiene 62 aos).

El senador mendocino, por su parte, cumpli 66 aos y ya recibi la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en su provincia.

Este domingo, Macri poste en Facebook un balance de su viaje de la ltima semana a Miami, donde particip del foro “Defensa de la Democracia en las Amricas” y en ese texto coment que haba aprovechado su estancia en esa ciudad del estado de Florida para recibir la vacuna contra el coronavirus en una farmacia.

“Estando en EEUU pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, public el expresidente y asimismo plante que “son tiempos complicados para la Argentina y la regin”.

El 21 de febrero ltimo, Macri haba escrito en otro posteo que no se vacunara hasta que lo hubiera hecho “el ltimo de los argentinos de riesgo” (por los mayores de 60 y personas con comorbilidades y patologas previas), como tambin trabajadores esenciales.

En aquella oportunidad, el expresidente escribi: “Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el ltimo de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”.