«Coches que hablan con los semáforos e incluso el aire conectado a Internet, ese es el futuro»

Decía Woody Allen que a todo el mundo le interesa el futuro porque es donde pasará el resto de sus días. La inquietud por saber qué vendrá, qué avances cambiarán el curso de la historia y cómo los seres humanos se adaptarán a esas transformaciones es una constante en el ser humano, pero ha marcado de un modo particular la existencia de Shivvy Jervis. Experta en innovación y divulgadora, ha llevado la máxima del cineasta estadounidense al extremo al consagrar su vida a desentrañar los misterios del porvenir.

Nombrada una de las ‘Mujeres del Año’ en Gran Bretaña en 2021 y fundadora del laboratorio FutureScape 248, perfila un futuro donde la tecnología es clave, con coches que se comunican con los semáforos, aire conectado a Internet y expertos en realidad híbrida capaces de trasladar de la pantalla al mundo real el contenido de un ‘smartphone’. Así se lo ha relatado en una entrevista a 20minutos, después de ofrecer una conferencia en el Global Mobility Call, celebrado en Madrid entre el 14 y el 16 de junio.

En ese escenario, ¿pueden las máquinas acabar desplazando a las personas en el ámbito laboral?Mucha gente piensa que la automatización ha llegado para dejar en la calle a muchos trabajadores; pero no es así, aunque pueda parecerlo. La inteligencia artificial (IA), por ejemplo, no es algo nuevo. Lleva con nosotros seis o siete décadas. Tal vez los trabajos más mecánicos sí serán realizados por máquinas y eso supondrá una ganancia en seguridad. Sin embargo, lo que hay que lograr es crear más puestos que los que la IA destruye. Hay que preparar a la mano de obra con nuevas habilidades, entrenarlos de acuerdo con los futuros empleos.

¿Y en la industria, qué aplicaciones tiene?En el mundo de los negocios, muchas organizaciones van a utilizar la evolución del internet de las cosas para conectar no solo datos. Tendrán la capacidad de transmitir habilidades, experiencia y conocimiento a través de la web, y los usuarios podrán verlo y sentirlo. Va más allá de tener un ‘smartphone’, se trata de subrayar que podemos conectarlo todo. En definitiva, el objetivo es lograr un impacto significativo en la vida de las personas, extraer un aprendizaje relevante. Si no, ¿para qué sirve?

¿Esta voluntad de dotar a los avances de una utilidad en el día a día de la gente es lo que se conoce como ‘tecnología para el bien’?

Cuando hablamos de ‘tecnología para el bien’, lo que queremos decir es que todas estas increíbles innovaciones no tienen sentido si no cubren las necesidades básicas de las personas que las van a usar. En caso contrario, no sirven para nada, son inútiles. Debemos asegurarnos de que estos avances no son solo para las élites, para las grandes compañías tecnológicas, sino que llegan a la gente corriente. Tienen que ayudar al propietario de un negocio a mejorar el rendimiento de su establecimiento, a aumentar el bienestar de las familia, a proteger la identidad digital, a asegurar que vivimos más y mejor… La idea no puede ser innovar por innovar.