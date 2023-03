Colapsan dos bancos en EEUU en una semana

El sector bancario en los EEUU tuvo su peor caída en los últimos tres años. La suba de tasas de interés que viene realizando la Fed ha tenido efectos colaterales no deseados y se cobró sus primeras víctimas: dos reconocidos bancos ya se hundieron.

¿Qué fue lo primero en derrumbarse? Silvergate Capital, un banco fundado en 1998 que en 2013 enfocó su negocio en servicios cripto y blockchain. Su actividad se vio salpicada por la quiebra de la plataforma FTX el año pasado. Recientemente se declaró en quiebra y anunció la reducción de las operaciones. Esta quiebra fue motivada por una típica corrida sobre los depósitos del banco.

Pero lo realmente grave fue lo sucedido con Silicon Valley Bank, un banco muy importante (el 16° más grande de EEUU). Su actividad se basa en proveer financiación a las startups. Sus acciones cayeron 60% en tan solo un día y el Estado americano tuvo que tomar el control del banco.

Los depósitos de Silicon Valley Bank pasaron de u$s 60.000M en 2019 a u$s 189.000M en 2022. Con parte de ese dinero, el banco compró u$s 80.000M en hipotecas a 10 años, con un rendimiento promedio del 1,5%.

Con la suba de las tasas de interés, estos títulos perdieron una parte significativa de su valor. Sumado esto, como el banco seguía pagando un 0,5% por sus depósitos, sus clientes comenzaron a retirar su dinero para invertirlo en fondos de money market que estaban pagando un 4%.

Entonces el banco se vio obligado a vender estos títulos hipotecarios y registró una pérdida de USD 1800M. Y acá el pánico: además de anunciar la pérdida, anunció que emitiría más acciones para levantar capital. Esto causó pánico y acentuó la corrida bancaria.

Boggiano1.png

Podríamos resumir lo sucedido diciendo que el banco quedó fuertemente descalzado, luego de invertir en títulos de largo plazo que cayeron en valor.

Boggiano2.png

El mercado no tuvo piedad, generando una destrucción en el precio de las acciones de Silicon Valley Bank cayó un 84% en el último año y sus acciones fueron deslistadas. Increíble destrucción de valor.

¿PUEDE HABER CONTAGIO A OTROS BANCOS?

Respuesta rápida: sí.

De hecho, el día viernes otros bancos regionales tuvieron caídas preocupantes. First Republic Bank cayó un 15% (llegó a estar -55%) y el Western Alliance cayó un 21% (llegó a estar -50%):

Boggiano3.png

Boggiano4.png

Todo el sector bancario tiene pérdidas monstruosas no realizadas de u$s 652.000M, por culpa de la suba de tasas de interés de la Fed. Hace un año esas pérdidas eran de u$s 3.000M. Básicamente toda la industria estuvo comprando títulos con rendimientos bajos y, al subir la tasa, perdieron mucho dinero desde 2022.

Boggiano5.jpg.jpg

Si sigue la corrida en depósitos, ¿la Reserva Federal continuará con la suba de tasas? En lo inmediato, la probabilidad de que la Fed suba la tasa en 50 puntos en su próxima reunión, cayó de un 80% a un 40%,

Las corridas se originan porque solo los depósitos hasta u$s 250.000 están garantizados por el Estado. En el caso del Silicon Valley Bank, solo el 3% de los depósitos estaban por debajo de estos niveles. Una forma de cortar el pánico sería poner garantía ilimitada, al menos temporalmente. Por el momento no lo harán. Con lo cual, el riesgo de contagio está latente. Obviamente esto afectaría negativamente a todo el mercado.

Para terminar, te invito a que descargues un informe que preparé con “7 Ideas de Inversión para el 2023”, un año sumamente desafiante. Descargalo acá: Carta Financiera – acciones.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.