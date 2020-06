Colectiveros denuncian “pasividad” de la UTA para garantizar el pago del aguinaldo

El Ministro de Trabajo otorgará una ayuda económica de emergencia de $ 10.000 a trabajadoras y trabajadores de temporada que se desempeñan en actividades de turismo de invierno.

La decisión fue anunciada a través de la Resolución 536/2020 de la cartera laboral y se enmarca en las medidas de contención destinadas a los sectores más afectados por la pandemia.

Da respuesta al requerimiento efectuado por gobernadores y autoridades de las provincias y áreas geográficas vinculadas al turismo de invierno.

Frente al reclamo, la cartera laboral decidió adoptad “medidas proactivas” para el abordaje de la problemática planteada con el objetivo de instrumentar una asistencia económica de emergencia durante los meses de julio y agosto de 2020.

El ministerio aclaró que para la construcción de la nómina de potenciales destinatarios se identificó, a partir de las bases de datos disponibles, a aquellos trabajadores de temporada que reunían las siguientes características: su empleador era una empresa del sector turístico, registraban una relación laboral vigente en el mes de abril de 2020 y que por tal relación laboral estuvieron en situación de reserva en algún mes desde enero de 2019.

Estarán habilitados para percibir la ayuda quienes cumplan hayan sido incorporados en la nómina y cumplan los siguientes requisitos:

1. Ser mayores de DIECIOCHO (18) años;

2. Registrar D.N.I. emitido por la REPÚBLICA ARGENTINA;

3. Estar registrados como trabajadores de temporada en relación de dependencia del empleador validado por el gobierno

provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

4. No registrar remuneración declarada por empleadores distintos a los validados por el gobierno provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

5. No encontrarse registrados como empleadores;

6. No registrar una relación de empleo público;

7. No percibir prestaciones contributivas por desempleo, ni prestaciones dinerarias derivadas de la participación en

programas o acciones de empleo implementados por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL,

ni el Salario Social Complementario administrado por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN;

8. No percibir el INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE).

9. No percibir el beneficio de Salario Complementario establecido en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia

al Trabajo y la Producción (ATP)

Las actividades identificadas e incluidas en el sector turístico son: