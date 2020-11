Colombia: Huelga en el Cerrejón cumple 80 días e intervendrá un Tribunal Arbitral

La huelga más larga en la historia de la mina el Cerrejon cumple 80 días de iniciada dando lugar a un nuevo capítulo luego de haber agotado los esfuerzos de la subcomisión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CCPSL), liderada por la viceministra de Trabajo con el equipo negociador de Cerrejón y Sintracabón.

De esta forma terminaron las dos primeras etapas de negociación (60 días) e intermediación (20 días) y ahora la negociación se somete a la decisión del Tribunal de Arbitramento ante el Ministerio de Trabajo, para la cual la minera ya realizará la petición el pasado 13 de noviembre.

Hasta el momento se ha alcanzado cerca del 90% de acuerdo en las negociaciones pero el denominado “Turno de la muerte” hace imposible llegar a un acuerdo pese a que la minera amplió los plazos de los cuerpos técnicos para evaluar su impacto en la salud, fatiga y sueño.

El objetivo de Cerrejón es muy claro y consiste en homologar sus turnos a los de Drummond y Prodeco estableciendo un nuevo turno que consiste en: Trabajar siete días, descansar tres días; trabajar siete días, descansar cuatro días.

Por su parte Sintracarbon defiende con uñas y dientes el turno actual: Trabajar dos días, descansar un día; trabajar dos días, descansar tres días. Cada jornada de trabajo tiene 12 hs.

Si bien la intervención del Tribunal pondría fin al conflicto está discutida la forma en que debe ser convocada y desde Sintracarbon cuestionan que desde el gremio no se ha pedido su intervención: “Nosotros no lo hemos hecho y seguimos considerando que no lo vamos a hacer, para nosotros lo que debería funcionar es que ambas partes sigamos en la discusión ya que es la única forma de superar el conflicto”, indicó Igor Díaz, presidente de Sintracarbón y miembro de la comisión negociadora.