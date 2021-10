Colón venció por la mínima a Estudiantes y entró en puestos de Libertadores

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Brigadier General Estanislao López, en la ciudad de Santa Fe, y Eric Meza y Federico Lértora, uno en cada tiempo, marcaron para el triunfo «Sabalero»; mientras que el arquero de Colón, el uruguayo Leonardo Burián, en contra de su arco y en la etapa inicial, había señalado el empate transitorio para Estudiantes.

Ambos equipos salieron al campo con la intención de quedarse con los tres puntos, con distintos planteos tácticos, pero con las mismas ambiciones.

Dentro de la paridad, Colón fue levemente superior y trató de imponer supremacía en el control del balón, con su tradicional juego de presión alta y buen manejo de la pelota y tuvo su premio a los 14 minutos, cuando Eric Meza remató desde afuera del área por derecha y su disparo cruzado y bajó no pudo ser contenido por Mariano Andújar, quien erró en el cálculo y debió ir a buscarla al fondo del arco.

Tras la apertura, Estudiantes intentó reaccionar y pudo llegar a la igualdad a los 29 minutos, de manera fortuita, ya que luego de un muy buen disparo desde afuera del área grande por derecha de Fernando Zuqui, la pelota, tras pegar en el travesaño, chocó contra la espalda del arquero uruguayo Leonardo Burián y se convirtió en el empate del «Pincha».

La parte final fue con las mismas características y con la misma secuencia que la parte inicial, porque Colón, que mantenía una leve supremacía, se puso nuevamente en ventaja a los 13 minutos.

Luego de una buena acción de ataque y una serie de rebotes, Federico Lértora capturó el balón en el sector derecho, fuera del área grande y con un espectacular remate que coló en el ángulo izquierdo de Mariano Andújar anotó un golazo y el 2 a 1 para el «Sabalero».

El «Pincha» fue en búsqueda del empate, el partido se hizo de ida y vuelta y con llegadas en ambos arcos, pero no le alcanzó y Colón se quedó con una ajustada pero merecida victoria.

Con este resultado, Colón llegó a las 29 unidades y alcanzó la quinta posición; mientras que Estudiantes se quedó con 27 puntos y está octavo.

En la próxima fecha, la decimoctava, Colón visitará el lunes en Paraná Patronato, desde las 19; al tiempo que Estudiantes recibirá el domingo a River Plate, a las 20.15.

– Síntesis –

Colón (Santa Fe): Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Federico Lértora, Gonzalo Piovi, Alexis Castro Wilson Morelo y Cristian Bernardi; y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Estudiantes (La Plata): Mariano Andújar; Agustín Rogel y Fabián Noguera y Fernando Tobio; Leonardo Godoy, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Matías Aguirregaray; Juan Sánchez Miño; Gustavo Del Prete y Francisco Apaolaza. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 24m. Eric Meza (C) y 29m. Leonardo Burián (C), en contra de su arco.

Gol en el segundo tiempo: 13m. Federico Lértora (C).

Cambios: en el segundo tiempo, 16m. Leandro Díaz por Juan Sánchez Miño (E) y Manuel Castro por Francisco Apaolaza (E); 28m. Nicolás Pasquini por Matías Aguirregaray (E) y 73′ Jaime Ayoví por Gustavo Del Prete (E); y Yeiler Goez por Facundo Farías (C); 35m. Franco Zapiola por Fernando Tobio (E); 37m. Lucas Beltrán por Wilson Morelo (C); y 44m. Santiago Pierotti por Cristian Bernardi (C).

Amonestados: Fabián Noguera (E), Facundo Garcés (C) y Fernando Zuqui (E).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón de Santa Fe).