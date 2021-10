Colón y Banfield cerraron la fecha con un empate

La primera parte fue discreta, el equipo bonaerense fue el que tuvo un poco más el control de la pelota y, si bien armó buenas jugadas, no pudo plasmarlo en la red, mientras que el elenco local intentó generar peligro, pero careció de ideas.

Una de las chances destacables en esta etapa fue para Colón, a los 16 minutos, cuando tras un córner desde la derecha y un cabezazo de Federico Lértora, el balón lo contuvo Facundo Altamirano.

#TorneoSocios | Fecha 14 | resumen de Colón – Banfield

Sobre los 26 minutos, Gonzalo Piovi probó desde fuera del área por el medio y la pelota se fue por encima del travesaño, mientras que en el segundo tiempo cambiaron los roles y fue el conjunto santafecino el que tuvo las jugadas más claras.

A los 9 minutos, Rodrigo Aliendro envió un disparo desde la puerta del por el medio área y la pelota se fue muy cerca por arriba del horizontal, mientras que luego Altamirano salvó dos veces la caída de su valla.

El arquero del equipo visitante le tapó un disparo a Facundo Farías, a los 18 minutos, mientras que a los 19 Piovi desde la izquierda remató y Altamirano sacó el balón al córner.

Banfield tuvo una posibilidad de abrir la cuenta a los 20 minutos por medio de un tiro de Jesús Dátolo, pero Leonardo Burián estuvo atento para rechazar, mientras que a los 33 un remate de Luciano Pons yéndose afuera.

La chance más clara la tuvo el equipo dirigido por Javier Sanguinetti con un tiro libre ejecutado por Matías González desde la derecha que rebotó en el palo izquierdo de Burián, tras lo cual despejó el arquero.

La siguiente es la síntesis del partido:

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gonzalo Piovi; Yeiler Goéz, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro; Facundo Farías, Mauro Formica y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Gustavo Canto; Giuliano Galoppo, Nicolás Domingo; Juan Pablo Álvarez, Jesús Dátolo, Agustín Urzi; Juan Manuel Cruz. DT: Javier Sanguinetti.

Cambios en el segundo tiempo: 12m Wilson Moreno por Leguizamón (C), Christian Bernardi por Góez (C) y Alexis Castro por Formica (C); 19m Ramiro Enrique por Cruz (B); 22m Luciano Pons por Dátolo (B), Mauricio Cuero por Álvarez (B) y Facundo Mura por Meza (C); 39m Nicolás Linares por Domingo (B) y Matías González por Urzi (B).

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Facundo Tello.