COLORIN, COLORADO.

Las extravagantes ceremonias festivas celebradas por el Presidente Fernández en Olivos y otras, más reservadas, que tal vez se consumaron en Puerto Madero, alteraron el orden del Gobierno. La prensa impiadosa no solo subraya el escándalo de Olivos y sus consecuencias, sino que insinúa otros desvaríos.

Parece dejarse de lado la visita reciente de la delegación de Estados Unidos. “Nadie se opone a que los países del continente negocien con China”- dejaron caer los visitantes de Washington- “pero los vinculados a la seguridad nacional nos sensibilizan”. Este frase fueron dichas tanto en Brasilia como es Buenos Aires.

Es sencillo confirmar en Washington “que no consideran Argentina un país confiable. La desconfianza persistente no impidió un “préstamo del Banco Mundial por US$ 500 millones para comprar vacunas Moderna y Pfizer”

De la comitiva del Consejero de Seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan participan dos funcionarios clave. Tarun Chhabra director de Tecnología y Seguridad Nacional, y Amit Mital centrado en la estrategia y la política de ciberseguridad. Sus acciones no figuran en la agenda oficial

Jake Sullivan sugirió que Washington avalará la reprogramación con el FMI. Fue preciso: condicionó ese apoyo a un realineamiento de Argentina: el Presidente debe definir un plan antiinflacionario y de crecimiento, en consonancia con el planteo del Tesoro. -Janet Yellen se lo dijo a Martín Guzmán-. El Tesoro cuestiona que Economía no negocia. No hay avances, a meses del primer encuentro de Guzmán con el subsecretario Wally Adeymo.

Sullivan propone que Argentina coincida con la política de derechos humanos de Washington en los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sullivan sugiere excluir a Huawei en el negocio de comunicaciones del 5G. “Washington considera que hay un plan maligno chino…China va comprando parte de la economía y termina comprando a los países”, ha definido.

Comentarios más o menos reservados trasmiten los intereses de Washington: la contención de la avanzada china y rusa en materia de telecomunicaciones, logística y militar; no firmar los contratos de 5G con el privado-estatal Huawei.

Sergio Massa trasmite que Washington apoyaría el desarrollo del 5 G argentino, a través de financiar la industria del software y la ciberseguridad, con apoyo de USAID, la agencia para el desarrollo de EE.UU. Las fuentes mencionan el recelo de Estados Unidos ante la pesca ilegal china en el Atlántico Sur. El ministro Taiana ilustró a Sullivan de la inocencia de la base de exploración del espacio que China levantó en Neuquén. El cambio climático tema central. Argentina proyecta una asamblea para septiembre. Deja trascender su preocupación por el maltrato de Brasil para la Amazonia.

La Casa Blanca busca acciones y definiciones concretas, tras el cortés celofán de la diplomacia. Y colorín, colorado… ¿este cuento ha terminado?