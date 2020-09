Comenzaron a cotizar los nuevos bonos del canje emitidos bajo ley local con pocas operaciones

Los ttulos an no fueron emitidos

A partir de este miércoles comenzaron a cotizar los nuevos bonos del canje bajo legislación local, con muy pocas operaciones, y en un mercado que solo operó en pesos.

Anoche tanto el BYMA como el MAE habilitaron la negociación de los nuevos bonos emitidos por la República Argentina como resultado de la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública instrumentada en títulos emitidos bajo Ley local aprobados por Ley 27.556, Decreto 676/20 y Resolución 381/20.

Es lo que se denomina en la jerga bursátil como “mercado de zona gris”, o para ser más precisos “When and if”, lo que significa que los títulos están habilitados a operar en el mercado ahora, bajo la condición que se liquiden cuando se emitan, lo que ocurrirá recién la semana próxima, explicó a Télam Manuel Oyhamburu, director de la Fundación Bolsa de Comercio.

En rigor, el mercado operará en su totalidad recién el próximo martes debido a que el lunes es feriado en Estados Unidos, por el Día del Trabajador.

Restricciones

Una de las limitaciones para operar con estos títulos es que los nuevo bonos están bajo la denominación “a plazo firme”, con lo cual se liquidarán recién a partir del lunes.

El BYMA explicó que las operaciones que se realicen en este lapso y hasta la semana próxima a través de ese mercado, “no se encuentran garantizadas, condición que deberá quedar expresada en cada uno de los boletos que se emitan”, según se precisó en un comunicado de prensa.

También se habilitó a negociar estos bonos por el sistema SENEBi, que comprende a las negociaciones bilaterales, por propia cuenta.

Otra de las restricciones es que, para operar hasta que lo bonos estén emitidos, los títulos pueden cotizar sólo en pesos -y no en dólares-, por lo que de hecho solo algunos títulos operaron este miércoles.

La primera jornada

Uno de los más negociados de la primera jornada fue el flamante AL30 (Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses STEP UP 2030 – Ley Argentina), el código del título ajustado por CER con vencimiento en 2030.

Los operadores consultados por Télam indicaron que el volumen de la jornada fue muy bajo y eso determinó incluso que un mismo bono pudo cotizar a un dólar diferente implícito, por la poca liquidez del mercado.

Oyhamburu sostuvo que, por ejemplo, el AL30 cotizaba esta tarde a 5.975 pesos, según la punta compradora, que da un precio en dólares de 50,21 cada 100 de valor nominal del bono y tomando un dólar MEP a $119.

Esto significa que el AL30 tiene una tasa de salida implícita de 11,3%, dijo el especialista, quien subrayó que “todo es muy cambiante por la poca liquidez”.

Federico Furiase, de la consultora Eco Go, explicó en su cuenta de Twitter que el AL30 cerró este miércoles a un valor de 6000/6075 pesos, con un volumen de negocios de apenas 434.000 pesos.

Considerando este último precio y tomando como referencia un dólar MEP a $109,4 por unidad, la cotización fue de entre 50,25 y 50,88 dólares por cada lámina de 100 dólares de valor nominal con una tasa de salida del nuevo bono de entre 11,65% y 11,44%.

Los operadores consultados por Télam señalaron que se negoció solo el AL30 bajo ley local, sin que se registran operaciones el resto de los bonos nuevos que vencen en 2026, 2028, 2035, 2038 y 2041.

“Con estos precios irregulares aún es pronto para calcular una curva de rendimientos de los nuevos bonos, que por ahora marca una curva aplanada”, señaló a Télam Mauro Mazza, de Buulmarket Broker.

Mazza dijo que tenía un sólo precio de las operaciones de este miércoles y que si consideraba el dólar MEP a 124 pesos, el valor del bono daba una tasa de rendimiento de salida más alta, de 13,5%.

Respecto a los títulos bajo ley internacional que empezarán a cotizar formalmente la semana próxima, en el caso de que alguna operación se haga de manera previa de acá al viernes, “serán transacciones bilaterales, OTC (over the counter, en inglés), y por lo tanto no están registradas en el mercado”, explicó a Télam el especialista Santiago Lopez Alfaro.

“Se espera quizá algún movimiento entre el viernes 4 y el martes 7 de septiembre, pero siempre OTC”, especuló Mazza.