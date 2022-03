Comenzó la 118º Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo en Mar del Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Mar del Plata la 118° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, junto al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni; su par bonaerense, Mara Ruiz Malec; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; el coordinador del Consejo, Gustavo Mariani; y representantes de las provincias.

En esesentido, Kicillof expresó que “la importancia de esta reunión radica en planificar hacia adelante las redes de contención que ayuden a estar mejor preparados para enfrentar la incertidumbre en una etapa de mucha turbulencia internacional”. “Para nosotros gobernar es crear trabajo, y para eso el Estado tiene un rol fundamental en la generación, conservación y mejora de la calidad del empleo”, remarcó.

Asimismo, Moroni expresó: “Este Gobierno vino a traer un modelo de desarrollo con inclusión y ampliación de derechos, y lo está cumpliendo”. “Durante estos años protegimos tanto a los contratos de trabajo como a las empresas, porque necesitábamos sostener la estructura productiva”, indicó y subrayó: “Contra los hechos no hay argumentos: si el aparato productivo no hubiese funcionado, no podríamos haber crecido 10 puntos el año pasado”.

Sobre la jornada de hoy, estuvo centrada en encuentros en comisiones con diversas temáticas, como “Empleo y Formación Profesional”, “Teletrabajo vinculado a la inspección”, “Insalubridades Laborales” y “Violencia Laboral”, entre otras.

Durante el acto de bienvenida de ayer, del que participaron el secretario de Trabajo de la Nación, Marcelo Belloti, y el coordinador del Consejo Federal del Trabajo, Gustavo Mariani, la ministra Ruiz Malec, indicó que “con el gobernador estamos muy contentos de recibir a los y las ministras y secretarias” a la espera “de que sea una jornada muy provechosa que nos permita avanzar en consensos”.

Respecto de las expectativas planteadas para este Consejo, se mostró optimista en cuando a poder “llegar a acuerdos en temas que venimos discutiendo desde hace meses, entendiendo que es un país federal donde desde las provincias se llevan adelante las discusiones en defensa de todos los trabajadores y trabajadoras argentinas” y teniendo presente “que nos debemos a nuestro pueblo, procurando llevarle soluciones que viene esperando durante mucho tiempo”.

Cabe destacar que el Consejo Federal del Trabajo es un organismo cuyo objetivo es fortalecer las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias.

En diciembre de 2021, el empleo registrado privado de la Provincia incorporó 9.700 trabajadores, alcanzando una tasa de crecimiento mensual del 0,5%, la más alta desde 2016, e interanual del 3,1%, impulsado por la industria manufacturera, la construcción, los servicios empresariales y de alquiler, el comercio, la hotelería y la gastronomía.