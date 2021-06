Comercio Interior multó a tres bancos en $ 15 millones por incumplimientos con clientes – Télam

BBVA y Santander fueron multados con la sancin mxima de $ 5 millones, respectivamente

La Secretara de Comercio Interior sancion por $ 10 millones a los bancos Santander y BBVA por su responsabilidad en la proteccin de las usuarias y usuarios frente a estafas o fraudes bancarios, y con $ 5 millones el Banco Supervielle por clusulas abusivas.

As inform a Tlam la dependencia que conduce Paula Espaol, al tiempo que precis que las multas fueron aplicadas a travs de la Subsecretara de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores,

Al respecto, la Direccin Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo determin que Santander y BBVA “incumplieron su obligacin de garantizar la seguridad en cuanto a la proteccin de datos personales, cuentas e intereses econmicos de sus clientes”.

“Frente a situaciones de vulneracin de datos personales y estafas dentro del sistema financiero, los bancos fueron sancionados por no asumir la responsabilidad que les merece frente a sus usuarios y usuarias”, indic el organismo.

BBVA y Santander fueron multados con la sancin mxima de $ 5 millones, respectivamente, establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.

En tanto que la sancin al Supervielle fue por “incumplimiento a la obligacin de informar, ya que la entidad bancaria no brind mecanismos a las y los consumidores para comunicarse, consultar o reclamar respecto de los productos y servicios que tienen contratados”.

La multa tambin se aplica “por no prestar el servicio en las condiciones y modalidades en las que fue convenido al debitarse de las cuentas sueldo y de la seguridad social de sus clientes sumas de dinero en concepto de seguros y servicios de cobertura o asistencia mdica no solicitados, as como tambin por cobrar sumas de dinero en concepto de mantenimiento de cuenta”.

Adems, el banco fue sancionado “por debitar cargos no convenidos a las y los consumidores obigndolos a pronunciarse por la negativa para evitar su cobro”.