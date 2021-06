Comisión Bicameral de Comunicación Visual: Miriam Lewin presentó informe de gestión en el Congreso

Reunión virtual de legisladores con Miriam Lewin.

La comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que preside la diputada, Gabriela Cerruti (Frente de Todos) recibió, a través de videoconferencia, a la defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, quien brindó informe anual de gestión.

Lewin expuso sobre las políticas que desarrolla el organismo a su cargo y en ese sentido, explicó que “constituía un desafío recuperar el espíritu del organismo que había estado acéfalo, intervenido y paralizado en sus funciones”.

“En el contexto de pandemia nos comprometimos a hacerlo en forma democrática y participativa a las audiencias sobre todo a quienes históricamente sufrieron vulneración de derechos”, dijo.

