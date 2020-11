Comité de Género: “Tenemos el objetivo de producir una gran y profunda trasformación”, dijo Carreras

El comité busca la transversalidad de políticas de género del Estado rionegrino, muestra su voluntad de incorporar la perspectiva de género “en cada uno de sus rincones, en cada Ministerio, en cada área, en cada programa”, afirmó la Mandataria en su apertura.

Sobre los objetivos del Comité, Carreras destacó que “tenemos el gran objetivo de modificar, en un sentido positivo, con diálogo, en un proceso colaborativo, ir sumando voluntades para producir una gran y profunda trasformación. Que no tengamos voluntad de grieta y ruptura no significa que nuestra aspiración de transformación no sea totalmente seria y profunda, y que busque calar en todas las tomas de decisiones del Estado y sus individuos”.

En la ocasión, mencionó un ejemplo de perspectiva de género surgida de un proceso de transformación de la sociedad que se empieza a expresar en un proyecto de obras públicas en diálogo con personal de salud. “En el hospital de Catriel que inauguraremos este viernes, vimos una serie de detalles profundamente impregnados en una política de género en materia de Salud y un parto acorde con la perspectiva que queremos proponer”, mencionó.

“Todo esto es lo que tenemos que ir mirando, lo mucho que hemos hecho en Río Negro en materia de género y lo mucho que nos queda por hacer”, reflexionó la Gobernadora.

El trabajo de este Comité apunta a renovar la perspectiva de género para conseguir acciones concretas, “para que una sala de partos, los baños en las escuelas, la terminal de ómnibus, y todos los espacios contemplen esta perspectiva”, resaltó Carreras

El Gobierno provincial inició un proceso de cambios en pos de “ir compensando desde las políticas públicas situaciones que venimos verificando”, indicó. “El IPPV ha decidido poner a nombre de las mujeres los títulos de las propiedades, ¿por qué esto?, ¿y por qué no?”, impulsó la Gobernadora.

“Que las iniciativas que se generen desde éste espacio vayan impactando las políticas públicas que este Gobierno y los próximos lleven adelante. Tengo un optimismo enorme de lo que puedan lograr”, celebró,

Esta perspectiva “intenta una sociedad más junta, equilibrada y mejor, pensando en los chicos y chicas que vienen, que no sufran las desigualdades que hemos sufrido hombres y mujeres a partir de una sociedad tan desigual”. La aplicación de esta perspectiva es entender qué cosas no están funcionando en la sociedad, ni para los hombres, ni mujeres, ni para quienes que se identifican con otras expresiones del genero”, finalizó la Mandataria..