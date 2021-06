cómo comprar dólares en la bolsa más baratos que el solidario

¿Qué son el CCL y el MEP y cómo se adquieren?

Desde la entrada en vigencia de la nueva Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en 2019, se debe pagar un recargo del 30% para la compra de dólares con destino a atesoramiento en bancos y agencias de cambio o para el pago con tarjeta de servicios turísticos. Posteriormente, en septiembre de 2020, se reforzó el cepo cambiario al aplicar una recarga el 35% por parte de la AFIP.

Frente a esta situación, aún queda una opción legal –es decir, sin recurrir al mercado informal- para hacerse de dólares sin pagar dicho recargo, que además permite poder comprar más de u$s200 por mes, con lo cual se puede saltar la restricción del cepo hard.

Lo que especialistas sugieren es comprar dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos). Se trata de una operación bursátil que surge a partir de la compra de un bono cuya cotización es en pesos pero es convertible al mismo bono que cotiza en dólares, realizando la operación de venta en moneda norteamericana.

La operatoria concluye con la transferencia de los dólares a una cuenta bancaria.

El principal bono para esta operatoria es el Bonar 2030 (AL30) para la compra y su versión en divisa extranjera AL30D para la venta. Hay que tener en cuenta que el gobierno dispuso un parking de 24 horas. Esto quiere decir que toda la operación, desde la compra del bono, hasta su venta, debe transcurrir un día hábil.

Si bien no hay restricciones de la cantidad de dólares a adquirir si hay una imposición. Quién usó el cupo mensual de u$s200 no puede operar en el MEP por 90 días y al mismo tiempo quién adquiera divisas extranjeras en la bola no podrá comprar dólar oficial por los siguientes tres meses.

Las comisiones por operatoria varían de acuerdo a cada bróker, pero a modo de referencia se estima que son cercana al 0,5%. Lo mismo ocurre con el costo de mantenimiento de la cuenta. A través de bancos la comisión puede ser mayor.

Los requisitos para abrir la cuenta en un bróker de bolsa suelen ser Documento Nacional de Identidad (DNI), factura de servicio a nombre del interesado y recibo de sueldo. El proceso se puede hacer 100% online.

De manera similar, la compra de dólares CCL se realiza mediante la adquisición de acciones o títulos de deuda que cotizan en el mercado local, en pesos, pero cotizan en dólares en mercados del exterior.

El cociente entre lo que se compra en moneda local y lo que se vende en divisa extranjera da como resultado el valor de este tipo de cambio, que actualmente supera al dólar solidario.