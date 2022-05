Cómo contratar una asistencia de viaje accesible, en minutos y desde cualquier parte del mundo

Sociedad estratégica

“Nosotros buscamos siempre los mejores partner estratégicos por vertical. A Alexia la venimos siguiendo hace rato. Ella es una eminencia del mundo emprendedor, así que cuando armó Pax, queríamos estar cerca, complementar toda su visión tecnológica con nuestra infraestructura. Y cuando vimos como Alexia pensaba todo lo que es la atención al viajero, dijimos, ‘tenemos que hacer algo con ella’. Así surgió esta alianza”, cuenta Julian Bersano, CEO y fundador de Klimber.

“Con Julián compartimos valores. Eso nos hizo unir cuando empezamos las primeras charlas. Nos dimos cuenta que estábamos buscando lo mismo, y que la asociación nos iba a potenciar”, agrega Alexia Keglevich, fundadora de Pax Assistance. “Uno de esos valores es poner realmente el cliente en el centro. Nosotros facilitamos la comunicación de los clientes con nuestras centrales, justamente para que nos solo nos llamen o nos contacten porque tienen la necesidad de un médico, sino que también nos pueden contactar pidiéndonos los requisitos para entrar a un país, para ver si las vacunas son aceptadas o no, y otros detalles que son del día a día, a la hora de pensar en un viaje”, continúa Keglevich. “Por supuesto que tenemos asistencia médica, telemedicina, hospitalizaciones, traslados sanitarios, seguro de equipaje, cobertura por dispositivos móviles, tenemos AppGrade de deportes profesionales también, que es algo único en el mercado”, acota.

El producto

Se trata de un producto que hace mucho hincapié a la asistencia integral. “Cabe aclarar que la asistencia es mucho más que un seguro, porque yo me doy vuelta y coloco el riesgo, entonces, hacemos mucho hincapié al servicio”, sigue la fundadora de Pax Assistance y cuenta que “una de las cosas innovadoras es la atención vía WhatsApp, algo que es sumamente inmediato, y que es valorado por los clientes por varios motivos. Primero porque todas las compañías que están en el mercado, para comunicarse para pedir servicio, hay que bajar una app y chatear a través de esa aplicación, que muchas veces si estás de viaje no tiene roaming, Wi-Fi, ni datos, entonces, realmente es un incordio”, analiza Keglevich.

Con este anuncio, Klimber y Px Asisstance se convierten también en socios estratégicos de los operadores de turismo. Gracias a esta alianza, las agencias de viajes que trabajan con Pax Assistance ya pueden incorporar el cotizador y ofrecer la adquisición de asistencias a través de sus plataformas. “Pidiendo tres datos: el nombre, la fecha de viaje, y algún documento y destino, ya automáticamente se puede emitir Pax”, explica Keglevich.

Desafíos de la industria

Con respecto a la coyuntura de la industria de seguros, Bersano considera que la innovación tecnológica juega un rol fundamental. “Hubo muchos cambios en el sector, pero son dos los más importantes. El primero es democratizar, llegar a lugares dónde antes no llegaba el seguro. El seguro y las asistencias, y las protecciones del viajero son históricamente industrias muy intermediadas. Si no hay un humano vendiendo, no se vende y no se coloca esa protección. Entonces, con la tecnología lo que te aseguras es llegar a aquellos clientes a los que nadie básicamente le prestaba atención antes”.

“El segundo es la eficiencia”, amplía el CEO de Klimber. “Si vos lográs problematizar ciertas cosas, si podés atender por WhatsApp desde otro país, si podés acelerar las consultas y acelerar la atención, si podés brindar mejores servicios como la telemedicina, en vez de hacer trasladar a la gente, todo eso genera eficiencias, y esa eficiencia genera costos más accesibles. En síntesis, llegás mas lejos y con mejores precios, con mejores ofertas”, concluye.