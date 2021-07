COMO EL URUAGUAY NO HAY.

Uruguay es tierra de pintores. Desde Blanes hasta Figari, pasando por Torres García, etc, etc, etc. Y Rafael Barredas que no es ningún etcétera.

Muy pronto nos visitará su obra. El murió en 1929. Su pintura está más viva que nunca. En el Malba se inaugura Hombre flecha, artista que reflejó el ritmo de las ciudades y su movimiento. Lo calificaron de “Vibracionista”, cercano al futurismo y el cubismo. Eran amigos con otro grande: Joaquín Torres García.

Las 130 obras sobre papel y lienzo (acuarelas, óleos, dibujos) provenientes de la colección del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo (MNAV) se exponen aquí por primera vez.

Se formó en una familia de inmigrantes entreverados al ambiente artístico de Montevideo. Alrededor de los 20 se fue a España donde tuvo oportunidad de alternar con Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Ramón Gómez de la Serna, Guillermo de Torre y los hermanos Borges, Norah y Jorge Luis. Una maravilla.

En Uruguay, en principio no fue reconocido, Y todavía hoy le falta la admiración que se merece tanto en Montevideo como en Buenos Aires. El título de la exposición proviene de una carta que Barradas

-Hombre flecha nació a partir de una carta de Barradas a Torres-García. “Pasa con Figari -escribe- lo que pasa con nuestras cosas. Pasa lo único que tiene que pasar. Es ‘hombre camino’, como nosotros. ‘Hombre flecha’, flecha que va a un blanco. Aunque no se dé en el blanco, ya es importante tener blanco. Una flecha sin blanco no es flecha; es el caso de muchos hombres.”